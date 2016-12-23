Times: «Лунный свет», «Патерсон», «Лавинг» – лучшие фильмы года

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 13:45

Times: «Лунный свет», «Патерсон», «Лавинг» – лучшие фильмы года

Times: "Лунный свет", "Патерсон", "Лавинг" – лучшие фильмы года

Журнал Times назвал десять лучших фильмов уходящего года

Журнал Times составил рейтинг десяти лучших фильмов, вышедших в прокат в уходящем 2016 году. Об этом пишет портал vistanews.ru.

На первое место  встал фильм «Лунный свет» от режиссера Барри Дженкинса. Второе место досталось фильму «Патерсон» режиссера Джима Джармуша. Замыкает тройку лидеров картина «Лавинг», которая основана на реальных событиях.

Четвертое место получил фильм «Она» от режиссера Пола Верховена, на пятом месте оказалась картина «Молчание», на шестом – «Манчестер у моря» от режиссера Кеннет Лонерган. Седьмое место досталось фильму «Башня» режиссера Кит Мейтланд, восьмое – «Ла-ла ленду»  режиссера Дэмьяна Шазелла, девятое –  фильму «Каждому свое» от режиссера Ричарда Линклейстера. Ну и, наконец, замыкает тройку лидеров «Отмель» – картина, снятая режиссером Хауме Кольет-Серра.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 13:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    А где у неё Российский патриотизм?

    Читать статью
  • Маша

    Маша

    Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    все по делу

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии