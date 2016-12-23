Times: «Лунный свет», «Патерсон», «Лавинг» – лучшие фильмы года

Журнал Times назвал десять лучших фильмов уходящего года

Журнал Times составил рейтинг десяти лучших фильмов, вышедших в прокат в уходящем 2016 году. Об этом пишет портал vistanews.ru.

На первое место встал фильм «Лунный свет» от режиссера Барри Дженкинса. Второе место досталось фильму «Патерсон» режиссера Джима Джармуша. Замыкает тройку лидеров картина «Лавинг», которая основана на реальных событиях.

Четвертое место получил фильм «Она» от режиссера Пола Верховена, на пятом месте оказалась картина «Молчание», на шестом – «Манчестер у моря» от режиссера Кеннет Лонерган. Седьмое место досталось фильму «Башня» режиссера Кит Мейтланд, восьмое – «Ла-ла ленду» режиссера Дэмьяна Шазелла, девятое – фильму «Каждому свое» от режиссера Ричарда Линклейстера. Ну и, наконец, замыкает тройку лидеров «Отмель» – картина, снятая режиссером Хауме Кольет-Серра.