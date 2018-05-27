ТОП-10 важных моментов при выборе ведущего

Праздник должен быть веселым и зажигательным! Вы с этим не согласны? Что ж, в таком случае можете не читать наши рекомендации и не пользоваться ими. А вот тем, кто мечтает, чтобы его торжество надолго запомнилось гостям, советы опытных устроителей праздников точно пригодятся. Итак, отправляемся на поиски одного из главных персонажей праздника (разумеется, после виновника торжества) — искрометного и зажигательного тамады.

ТОП-5 веских аргументов в пользу ведущего

Приличное портфолио. О каком мастерстве и профессионализме может идти речь, если у тамады нет работ, которые он может продемонстрировать клиенту? Фото и видео прошедших праздников и счастливые лица клиентов — лучшее подтверждение качественной работы мастера. Примеры таких презентационных материалов можно найти на сайте artist.ru. Заинтересованность получить как можно больше информации. Такой подход свидетельствует о профессионализме специалиста. Он уже на этапе знакомства пытается предусмотреть все нюансы. Хорошее чувство юмора и способность импровизировать. Если по жизни человек, который выбрал профессию тамады, активен и позитивен, скорее всего, не возникнет вопросов и на празднике. Программа насыщенная и разносторонняя. Не секрет, что среди гостей оказываются люди с разными предпочтениями. Если ведущий может угодить всем — это уже искусство. Помогает решить сопутствующие вопросы. Если профессионал предлагает помочь с украшением зала, музыкальным оформлением и эффектным шоу, за универсала нужно держаться.

ТОП-5 причин отказаться от тамады

Неприятный голос. Помните, что ведущий будет постоянно говорить, если его голос и подача материала раздражают, радости от такого сотрудничества не будет. Учитывая, что торжество сопровождается «возлиянием», есть риск, что может возникнуть куда более неприятная ситуация. Плоский юмор. Глупые, резкие, пошлые, второсортные шутки тамады — прямой путь к испорченному настроению. За такого ведущего придется краснеть целый вечер. Подход к работе должен быть профессиональный. Отказывается продемонстрировать сценарий. Если ведущий отказывается в подробностях обсудить программу, впору задуматься и отказаться от его услуг. Ответственный специалист предлагает несколько вариантов праздника и клиент вправе выбрать тот, который ему больше нравится. Стеснительность и растерянность. Это точно не те качества, которые должны быть присущи ведущему. Если он смущается с заказчиком, можно представить, как он будет себя вести при большом скоплении людей. Требует 100% предоплату. Ситуация довольно неприятная. В случае некачественной работы тамады, вернуть деньги будет крайне сложно.