ТОП-10 важных моментов при выборе ведущего
Праздник должен быть веселым и зажигательным! Вы с этим не согласны? Что ж, в таком случае можете не читать наши рекомендации и не пользоваться ими. А вот тем, кто мечтает, чтобы его торжество надолго запомнилось гостям, советы опытных устроителей праздников точно пригодятся. Итак, отправляемся на поиски одного из главных персонажей праздника (разумеется, после виновника торжества) — искрометного и зажигательного тамады.
ТОП-5 веских аргументов в пользу ведущего
- Приличное портфолио. О каком мастерстве и профессионализме может идти речь, если у тамады нет работ, которые он может продемонстрировать клиенту? Фото и видео прошедших праздников и счастливые лица клиентов — лучшее подтверждение качественной работы мастера. Примеры таких презентационных материалов можно найти на сайте artist.ru.
- Заинтересованность получить как можно больше информации. Такой подход свидетельствует о профессионализме специалиста. Он уже на этапе знакомства пытается предусмотреть все нюансы.
- Хорошее чувство юмора и способность импровизировать. Если по жизни человек, который выбрал профессию тамады, активен и позитивен, скорее всего, не возникнет вопросов и на празднике.
- Программа насыщенная и разносторонняя. Не секрет, что среди гостей оказываются люди с разными предпочтениями. Если ведущий может угодить всем — это уже искусство.
- Помогает решить сопутствующие вопросы. Если профессионал предлагает помочь с украшением зала, музыкальным оформлением и эффектным шоу, за универсала нужно держаться.
ТОП-5 причин отказаться от тамады
- Неприятный голос. Помните, что ведущий будет постоянно говорить, если его голос и подача материала раздражают, радости от такого сотрудничества не будет. Учитывая, что торжество сопровождается «возлиянием», есть риск, что может возникнуть куда более неприятная ситуация.
- Плоский юмор. Глупые, резкие, пошлые, второсортные шутки тамады — прямой путь к испорченному настроению. За такого ведущего придется краснеть целый вечер. Подход к работе должен быть профессиональный.
- Отказывается продемонстрировать сценарий. Если ведущий отказывается в подробностях обсудить программу, впору задуматься и отказаться от его услуг. Ответственный специалист предлагает несколько вариантов праздника и клиент вправе выбрать тот, который ему больше нравится.
- Стеснительность и растерянность. Это точно не те качества, которые должны быть присущи ведущему. Если он смущается с заказчиком, можно представить, как он будет себя вести при большом скоплении людей.
- Требует 100% предоплату. Ситуация довольно неприятная. В случае некачественной работы тамады, вернуть деньги будет крайне сложно.
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