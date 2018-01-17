Топ микшерных пультов

Микшерный пульт необходим для различных современных студий. Он соединяет воедино всех участников концерта. В интернете можно пульты для микширования звука купить .

Среди российских покупателей сформировался рейтинг лучших пультов, среди которых, на первом месте, оказался микшер доступной цены от компании BEHRINGER.

1. XENYX QX1002USB

Он снабжён USB аудио и на внешний вид — компактный. Такой прибор идеально подходит для миниатюрной студии дома, или для небольшой рок-группы. Он снабжён двумя моно-каналами с фантомным питанием. Внутри микшера встроен процессор эффектов, который снабжён сотней различных пресетов.

2.На втором месте расположилась более современная версия (1202) предыдущего пульта:

В отличие, от первой версии, микшер оборудован четырьмя моноканалами и таким же количеством стереоканалами. Компания Klark Teknik специально разработала для модели 1202, процессор эффектов, который был встроен в этот прибор. Процессор снабжён 32-мя пресетами, с возможностью сохранять пользовательские настройки. Моноканалы снабжены компрессором. Устройство может передавать сигнал в ноутбук.

3. XENYX Q802USB

Данный прибор также выпустила уже известная фирма BEHRINGER. Микшер оборудован 8 –ю входными каналами и имеет встроенный компрессор. В любом из входов, есть возможность подключения различных конденсаторных микрофонов. Кроме этого, он оборудован двумя стереоканалами. Эта модель идеально подходит для многих кафе, чтобы озвучивать какие-либо мероприятия.

4. Q502USB

Данное устройство настолько малогабаритное, что может поместиться на любой ладошке. К нему подключается микрофон и на разъёмах имеется два стереоканала. Прибор оборудован компрессором и снабжён фантомным питанием. Микрофонный канал с двух полосным эквалайзером. Он не заменим при записи вокала.

5. YAMAHA MG06X.

Этот прибор имеет больше функций, чем версия Q502USB , но внешне их не отличишь. У микшера имеется 6 каналов. Два из них предназначены для микрофонов. Кроме этого имеется процессор эффектов. Стоимость этого устройства невелика, хотя оно многофункциональное, и великолепно подходит диджеям для проведения свадебных церемоний, а также идеально для тех людей, кто гастролирует по корпоративным вечеринкам в летнее время.