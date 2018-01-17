Топ микшерных пультов
Микшерный пульт необходим для различных современных студий. Он соединяет воедино всех участников концерта. В интернете можно пульты для микширования звука купить.
Среди российских покупателей сформировался рейтинг лучших пультов, среди которых, на первом месте, оказался микшер доступной цены от компании BEHRINGER.
1. XENYX QX1002USB
Он снабжён USB аудио и на внешний вид — компактный. Такой прибор идеально подходит для миниатюрной студии дома, или для небольшой рок-группы. Он снабжён двумя моно-каналами с фантомным питанием. Внутри микшера встроен процессор эффектов, который снабжён сотней различных пресетов.
2.На втором месте расположилась более современная версия (1202) предыдущего пульта:
В отличие, от первой версии, микшер оборудован четырьмя моноканалами и таким же количеством стереоканалами. Компания Klark Teknik специально разработала для модели 1202, процессор эффектов, который был встроен в этот прибор. Процессор снабжён 32-мя пресетами, с возможностью сохранять пользовательские настройки. Моноканалы снабжены компрессором. Устройство может передавать сигнал в ноутбук.
3. XENYX Q802USB
Данный прибор также выпустила уже известная фирма BEHRINGER. Микшер оборудован 8 –ю входными каналами и имеет встроенный компрессор. В любом из входов, есть возможность подключения различных конденсаторных микрофонов. Кроме этого, он оборудован двумя стереоканалами. Эта модель идеально подходит для многих кафе, чтобы озвучивать какие-либо мероприятия.
4. Q502USB
Данное устройство настолько малогабаритное, что может поместиться на любой ладошке. К нему подключается микрофон и на разъёмах имеется два стереоканала. Прибор оборудован компрессором и снабжён фантомным питанием. Микрофонный канал с двух полосным эквалайзером. Он не заменим при записи вокала.
5. YAMAHA MG06X.
Этот прибор имеет больше функций, чем версия Q502USB , но внешне их не отличишь. У микшера имеется 6 каналов. Два из них предназначены для микрофонов. Кроме этого имеется процессор эффектов. Стоимость этого устройства невелика, хотя оно многофункциональное, и великолепно подходит диджеям для проведения свадебных церемоний, а также идеально для тех людей, кто гастролирует по корпоративным вечеринкам в летнее время.
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