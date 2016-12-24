Топ самых добрых и полезных мультиков для детей
«Трое из Простоквашино», «Крокодил Гена» и «Фиксики»: какие мультики можно, не боясь, показывать детям?
Не так давно был составлен список самых опасных мультфильмов для ребятишек, в который попал и отечественный мультсериал «Маша и Медведь».
Вопрос напрашивается сам собой – а какие мультики можно, не опасаясь, показывать деткам? Есть такие! Сценариями для некоторых из них стали книги Эдуарда Успенского</strong>. Это он придумал Крокодила Гену с Чебурашкой, самостоятельного мальчика Дядю Федора и всех жителей Простоквашино.
22 декабря писатель, сценарист и автор детских книг отмечает день рождения. В честь этого события Amic.ru сделал подборку добрых, полезных и познавательных мультиков для детишек, которые, кстати, остаются интересны и взрослым.
«Антошка»
Яркий мультик о ленивом мальчике. У него на все поручения один ответ: «Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам! Парам-пам-пам!» Однако, если дело доходит до обеда, он бежит вперед всех и готовит самую большую ложку. Но… вместо каши у него в тарелке лягушка. Очень поучительный мультфильм!
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино»
Трилогия об очень самостоятельном мальчике, который уехал в соседнюю деревню, потому что мама не разрешила ребенку оставить кота, организовал в незнакомом населенном пункте быт и нашел друзей. Однако мультфильм все равно показывает, что без мамы с папой никуда.
«Крокодил Гена»
Тот случай, когда крокодил добрый, а дружба преодолеет все преграды. Интересно то, что мультфильм — это не рисованная анимация, а кукольная. И, несмотря на такой нюанс, мультик остается популярным и любимым до сих пор.
«Следствие ведут Колобки»
Сценарием для захватывающего мультфильма стала одноименная книга Эдуарда Успенского. Двое братьев-сыщиков, Шеф и Коллега, расследуют загадочное дело – исчезновение слона из зоопарка. Мультик динамичный, одно действие сменяет другое, потому от просмотра так сложно оторваться, причем не только детям.
Стоит отметить, что книгой и мультфильмом не ограничились. Позже с сыщиками было сделано еще восемь компьютерных игр.
«Пластилиновая ворона»
Мультик состоит из трех частей, последняя из которых снята по стихотворению Успенского «А может, а может…» Дедушка с внуком пытаются вспомнить известную басню «Ворона и лисица». В итоге получается забавная история в ярких картинках, в финале которой смысл первоначального произведения совсем искажается.
Бонус: «Фиксики»
Мультфильм не зря попал в подборку. Прародителями «Фиксиков» стали Гарантийные человечки Успенского. Детский писатель впервые придумал маленьких человечков, которые живут в различных приборах и ремонтируют их во время срока гарантии. По мотивам книги Успенского «Гарантийные человечки» и были сняты современные «Фиксики». Мультсериал отличный и познавательный. Благодаря такому мультику ваш ребенок узнает, как работает утюг, холодильник и другие бытовые приборы. Интересно то, что мультфильм нравится не только детям, но и взрослым.
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