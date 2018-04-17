Топчихинский и Тальменский районы продолжают страдать от паводка

В Алтайском крае больше всех подтопленных домов и приусадебных участков остается на территориях Топчихинского и Тальменского районов. По сообщению ГУ МЧС РФ по краю, спасатели держат ситуацию на контроле.

Если всего в регионе остаются подтопленными 8 жилых домов, 122 приусадебных участка в 6 населенных пунктах, то из данного количества больше всего домов подтоплено в Топчихинском районе (7), большинство участков – в Тальменском (111).

Силами спасателей и администрацией районов в Алтайском крае с низменных участков и из домов откачено около 300 тысяч кубометров воды; организована доставка питьевой воды и продуктов в более чем 300 домовладений; оказана разнообразная адресная помощь почти четырем тысячам человек. Всего в работах было задействовано почти полторы тысячи человек, более 500 единиц техники.

На сегодняшний день во всех подтопленных населенных пунктах работают группировки МЧС России, проводится разъяснительная работа с населением.