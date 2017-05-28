Трейлер 7 сезона «Игр престолов» стал самым просматриваемым в истории ТВ

Посмотреть новые серии седьмого сезона можно будет с 16 июля
Канал HBO сообщил, что новый трейлер седьмого сезона сериала «Игры престолов» стал самым просматриваемым трейлером в истории телевидения, пишет «Лента.ру».
Клип длится всего две минуты. Только за первые сутки после того, как трейлер был опубликован на YouTube, он набрал 61 миллион просмотров. Таким образом, он побил рекорд любого телевизионного шоу.
Отметим, что видео было опубликовано 24 мая. В нем один из главных героев сериала Джон Сноу объявляет, что началась Великая война. Увидеть новые серии седьмого сезона этого сериала можно будет 16 июля. В новый сезон будут входить всего семь серий.
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