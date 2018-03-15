Трейлер мультфильма «Гринч» появился в сети

mavit
Автор: mavit Март 15, 2018 05:45

Трейлер мультфильма «Гринч» появился в сети

Трейлер мультфильма «Гринч» появился в сети

В сети разместили первый трейлер мультфильма «Гринч», который станет ремейком фильма «Гринч – похититель Рождества» 2000 года и одновременно экранизацией сказки Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество».

Мультфильм создавала студия Illumination, которая ранее выпустила известные ленты «Гадкий я», «Зверопой», «Тайная жизнь домашних животных», пишут «Известия».

В трейлере сначала показывают Гринча и его верного пса Макса. Главный герой идет в город, затем пакостит в магазине.  

Главного героя в мультифильме озвучит Бенедикт Камбербэтч. Напомним, в фильме Гринча озвучивал Джим Керри.

Мировая премьера запланирована на 9 ноября, российские зрители увидят мультфильм 27 декабря. 

 

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mavit
Автор: mavit Март 15, 2018 05:45
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