Трейлер мультфильма «Гринч» появился в сети

В сети разместили первый трейлер мультфильма «Гринч», который станет ремейком фильма «Гринч – похититель Рождества» 2000 года и одновременно экранизацией сказки Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество».
Мультфильм создавала студия Illumination, которая ранее выпустила известные ленты «Гадкий я», «Зверопой», «Тайная жизнь домашних животных», пишут «Известия».
В трейлере сначала показывают Гринча и его верного пса Макса. Главный герой идет в город, затем пакостит в магазине.
Главного героя в мультифильме озвучит Бенедикт Камбербэтч. Напомним, в фильме Гринча озвучивал Джим Керри.
Мировая премьера запланирована на 9 ноября, российские зрители увидят мультфильм 27 декабря.
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