ЦИК прекращает прием документов на президентские выборы от партий

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 23:46

ЦИК прекращает прием документов на президентские выборы от партий

ЦИК прекращает прием документов на президентские выборы от партий

Сегодня, 12 января, Центризбирком России завершит прием документов от политических партий, которые выдвигают своих кандидатов на президентские выборы. Срок подачи документов истекает в 24.00.

В период с 18 декабря по 11 января 2018 года в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, от 23 политических партий и 46 человек, планирующих самовыдвижение. Зарегистрировано 14 кандидатов от политических партий, также поступили документы от 15 самовыдвиженцев.

Представителям трех партий в регистрации отказали – это «Женский Диалог», «Партия Малого Бизнеса России», «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ». У них выявили нарушения при проведении съездов. Один кандидат отказался дальше участвовать в выборах.

Избирательные счета открыли 14 кандидатов. Среди них Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, сообщают в пресс-центре ЦИК России. 

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mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 23:46
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