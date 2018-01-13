ЦИК прекращает прием документов на президентские выборы от партий

Сегодня, 12 января, Центризбирком России завершит прием документов от политических партий, которые выдвигают своих кандидатов на президентские выборы. Срок подачи документов истекает в 24.00.
В период с 18 декабря по 11 января 2018 года в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, от 23 политических партий и 46 человек, планирующих самовыдвижение. Зарегистрировано 14 кандидатов от политических партий, также поступили документы от 15 самовыдвиженцев.
Представителям трех партий в регистрации отказали – это «Женский Диалог», «Партия Малого Бизнеса России», «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ». У них выявили нарушения при проведении съездов. Один кандидат отказался дальше участвовать в выборах.
Избирательные счета открыли 14 кандидатов. Среди них Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, сообщают в пресс-центре ЦИК России.
Читайте также
- Шансонье Вилли Токарев выступил на Алтае. Фото 0 11.Янв
- Какие достопримечательности можно посетить в Родосе? 0 07.Май
- Подготовка к празднованию Дня Победы 0 27.Мар
- Выставка не для всех 0 18.Фев
- Управление по работе с населением объявляет о проведении городского конкурса на лучший новогодний снежный городок 0 02.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
ЕГОР
я хочю поступить на сварщика на базе 9 классаЧитать статью
-
Данил Сафронов
У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…Читать статью
-
Артем
Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культурыЧитать статью
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
-
Арманжан
Ето самый лучший игра в мире мне очень нравитсяЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий