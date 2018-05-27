Туризм в Узбекистане: что стоит посмотреть?

mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 20:09

Туризм в Узбекистане: что стоит посмотреть?

Уже более тысячи лет солнечный Узбекистан притягивает к себе людей со всего света. Еще две с половиной тысячи лет назад, древние греки хотели завоевать его. Арабы тогда именовали это место Мавераннахром.

В этой области расположились две реки. Амударья и Сырдарья. На них стоят несколько больших городов, образующих оазисы. В них живут великие ремесленники. На красивейших полях расположились сады. Туризм в Узбекистане непосредственно связан с всемирным наследием ЮНЕСКО. Это города Самарканд, Бухарой, Хивой.
Если взглянуть на историю, то она уходит в глубину веков. Тогда еще стены были истыканы копьями Александра Македонского, а стрелы помнили воинов Чингисхана. На сайте https://canaan.travel/ можно получить информацию о туризме и отдыхе в Узбекистане. Кроме туристических городов есть еще и много красивых мест.
Вот несколько наиболее популярных.
Обязательно стоит посетить музей, в котором хранится больше 80 тысяч экспонатов. Его основал И.В. Савицкий. Там есть картины и артефакты многих народов, живущий не только на территории стран СНГ. Есть даже фильм, называется «Пустыня запрещенного искусства». В нем отражается жизнь и работа основателя этого музея.
Многие ездят взглянуть на древние крепости. Они расположились в месте, именуемым Хорезм. Это один из древних источников культуры для всей Азии. Археологи до сих пор обнаруживают там древние города и поселения. Иногда даже целые дворцы царей.
Для здоровья.
Необходимо поправить здоровье? Лечебные туры в горно-климатические зоны Узбекистана, ждут всех желающих. Красивые места с чистым воздухом находятся на территории заповедников. Их высота более 2 тысяч метров над уровнем моря. Улучшат здоровье соляные санатории бальнеологических курортов. Они быстро поставят на ноги. У людей с хроническими недугами замечены улучшения здоровья. Многочисленные грязевые ванны вернут коже натуральный цвет и нормализуют кровообращение. Питьевое лечение с водой, в которой повышенное содержание хлоридо-карбонатов, очищает изнутри. А приемы душа, снаружи.
Основные направления туристов.
Следуя за шелковым путем, прослеживаются три города. Самарканд, Бухара, Хива. В них количество достопримечательностей просто зашкаливает. Красивые старинные мечети, места для базара и даже сами дома. Все выполнено в старинном стиле и так сохранено на протяжении нескольких веков.

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mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 20:09
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