«Твидовый ретро-велопробег» пройдет в Барнауле 2 сентября

В Барнауле 2 сентября будет организована традиционная акция «ретро-велопробег». По улицам города вновь проедут люди в старинных костюмах на велосипедах. Мероприятие начнется в 13:00.

Акцию в этом году назвали «Твидовый ретро-велопробег». За организацию взялись управление края по культуре и архивному делу, студия старинного танца «Северная сторона». Также велопробег поддержат галерея «Турина Гора», Барнаульская детская школа искусств №1 и Алтайский государственный техуниверситет им. Ивана Ползунова, сообщает Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Помимо велопробега по улицам краевой столицы, частью акции станут экскурсии в музее и по улице Льва Толстого. Также пройдет художественная выставка, посвященная велосипедам «Счастье о двух колесах». Устроят и благотворительную фотосессию в пользу бездомных животных.