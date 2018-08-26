«Твидовый ретро-велопробег» пройдет в Барнауле 2 сентября

В Барнауле 2 сентября будет организована традиционная акция «ретро-велопробег». По улицам города вновь проедут люди в старинных костюмах на велосипедах. Мероприятие начнется в 13:00.
Акцию в этом году назвали «Твидовый ретро-велопробег». За организацию взялись управление края по культуре и архивному делу, студия старинного танца «Северная сторона». Также велопробег поддержат галерея «Турина Гора», Барнаульская детская школа искусств №1 и Алтайский государственный техуниверситет им. Ивана Ползунова, сообщает Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Помимо велопробега по улицам краевой столицы, частью акции станут экскурсии в музее и по улице Льва Толстого. Также пройдет художественная выставка, посвященная велосипедам «Счастье о двух колесах». Устроят и благотворительную фотосессию в пользу бездомных животных.
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Комментарии
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Алена
Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.Читать статью
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алена
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Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
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где можно посмотреть результаты засисления?Читать статью
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Софья Александровна
Я тоже хочу увидетьЧитать статью
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