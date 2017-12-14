У Нулевого километра в Барнауле начали устанавливать большой светодинамический фонтан

К Новому 2018 году в центре Барнаула, около Нулевого километра, появится новый огромный светящийся фонтан. Масштабная светодиодная конструкция станет настоящим украшением краевой столицы.
Сегодня, 14 декабря, в чаше фонтана у Нулевого километра начали устанавливать масштабную конструкцию. На монтаж уйдет около недели, пояснили в пресс-центре мэрии.
Высота фонтана составит около семи метров, длина — 40 м, ширина — 25 метров. Для украшения понадобится более километра дюралайта (прозрачного шнура с лампочками) и около 300 квадратных метров светодиодной сетки.
Фото с сайта администрации Барнаула
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