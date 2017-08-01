Участник рэп-группы ЛСП Рома Англичанин скончался в возрасте 29 лет

Александр
Автор: Александр Август 1, 2017 11:45

Участник рэп-группы ЛСП Рома Англичанин скончался в возрасте 29 лет

Участник рэп-группы ЛСП Рома Англичанин скончался в возрасте 29 лет

Причина смерти неизвестна

Участник рэп-группы ЛСП Роман Сащенко, известный как Рома Англичанин, скончался в возрасте 29 лет, сообщает «Росбалт» со ссылкой на паблик группы.

Издание пишет, что музыкант умер 30 июля. Причина смерти не указывается. 

Белорусский музыкант работал в дуэте с Олегом Савченко. Музыканты часто давали концерты в Санкт-Петербурге.

Проект ЛСП основал минский рэпер Олег Савченко. 16 сентября 2011 года вышел его дебютный альбом «Видеть цветные сны».  В последующий период Олег познакомился и объединил усилия в работе над новой музыкой с Ромой Англичанином, первый плод сотрудничества с которым — сингл «Номера».

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Александр
Автор: Александр Август 1, 2017 11:45
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