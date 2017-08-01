Участник рэп-группы ЛСП Рома Англичанин скончался в возрасте 29 лет

Причина смерти неизвестна
Участник рэп-группы ЛСП Роман Сащенко, известный как Рома Англичанин, скончался в возрасте 29 лет, сообщает «Росбалт» со ссылкой на паблик группы.
Издание пишет, что музыкант умер 30 июля. Причина смерти не указывается.
Белорусский музыкант работал в дуэте с Олегом Савченко. Музыканты часто давали концерты в Санкт-Петербурге.
Проект ЛСП основал минский рэпер Олег Савченко. 16 сентября 2011 года вышел его дебютный альбом «Видеть цветные сны». В последующий период Олег познакомился и объединил усилия в работе над новой музыкой с Ромой Англичанином, первый плод сотрудничества с которым — сингл «Номера».
Читайте также
- Скончался актер Александр Кузнецов, сыгравший в «Балладе о солдате» 0 06.Мар
- Виктория Бекхэм получила из рук принца Уильяма орден Британской империи 0 21.Апр
- Виктория Боня объявила о расставании с мужем 0 05.Фев
- Россияне назвали актерами года Данилу Козловского и Сергея Безрукова 0 27.Дек
- Мартин Скорсезе снимет Ди Каприо в роли жестокого маньяка-убийцы 0 24.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нурбек
Цена вопросаЧитать статью
-
Софья
Какой проходной балл? / Строений балл?Читать статью
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий