Участники марафона «Соседи» совершат почти 130 выездов в Алтайском крае

Делегации марафона «Соседи» совершат в 2018 году около 130 творческих выездов в Алтайском крае. Напомним, представители одних районов или городов приезжают в другие, чтобы устраивать праздники, выставки, концерты, посвященные истории, традициям и выдающимся личностям их населенных пунктов.

Муниципальные образования в этом году по-прежнему демонстрируют интерес к марафону. Подано много заявок, уже сформирован график выездов на этот год. Делегации совершат около 130 творческих выездов, сообщает краевое управление по культуре и архивному делу. Многие подкорректировали свои программы, ввели в них новые жанровые направления.

Одним из первых в 2018 году марафон открыл Смоленский район. Делегация посетила Троицкий район, представив концертную программу «С песней по жизни». Также они привезли передвижную выставку экспонатов Краеведческого музея, литературно-мемориального музея Анатолия Соболева и книг об истории района центральной библиотеки. В тот же Троицкий район 4 февраля приезжала делегация из Целинного района.

11 февраля марафон откроет Новоалтайск. Творческая делегация посетит село Первомайское. В этот же день делегация Советского района побывает в селе Линевское Смоленского района, а из Смоленского района творческий выезд псовершат в село Красногорское, в свою очередь работники культуры Целинного района выступят в Тогуле.

По итогам марафона выберут трех победителей, на их поощрение в краевом бюджете выделено 300 тыс. рублей. Награждение победителей прошлогоднего марафона состоится 21 марта. Лучшими признали Мамонтовский и Зональный районы, а также Славгород.