Участники нового сезона известного «Ледникового периода» приедут в Барнаул

Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров и Татьяна Тотьмянина приедут в Алтайский край



Барнаульцы увидят настоящее ледовое шоу. 24 февраля в краевую столицу приедут Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и многие другие известные участники «Ледникового периода».

Напомним, что в этом шоу Первого канала в умении выполнять различные пируэты соревновались известные люди кино, спорта и телевидения.

Мероприятие пройдет во Дворце спорта, начало в 19:00.