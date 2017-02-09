Участники нового сезона известного «Ледникового периода» приедут в Барнаул

Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров и Татьяна Тотьмянина приедут в Алтайский край
Барнаульцы увидят настоящее ледовое шоу. 24 февраля в краевую столицу приедут Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и многие другие известные участники «Ледникового периода».
Напомним, что в этом шоу Первого канала в умении выполнять различные пируэты соревновались известные люди кино, спорта и телевидения.
Мероприятие пройдет во Дворце спорта, начало в 19:00.
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