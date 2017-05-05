Ученица Евгения Бедарева 9 мая в Барнауле покажет свой режиссерский дебют

В кинотеатре «Мир» состоится благотворительный показ фильма «Время последних романтиков»

Благотворительный показ короткометражного фильма «Время первых романтиков» состоится 9 мая в барнаульском кинотеатре «Мир». Лента — дебютная режиссерская работа актрисы Светланы Сухановой, известной зрителям по сериалу «Пока цветет папоротник». Над «Время последних романтиков» трудилась команда этого проекта. Автором сценария стал наш земляк, уроженец Барнаула Евгений Бедарев (режиссер «Пока цветёт Папоротник», «Тариф новогодний», «В ожидании чуда»). Он же был художественным руководителем проекта. А главную роль в ленте «Время последних романтиков» исполнил Залим Мирзоев — один из актеров фантастического сериала, снятого в Горном Алтае.

Историю, рассказанную в картине «Время последних романтиков», Светлана когда-то прочитала в интернете и несколько лет вынашивала идею сценария фильма. Сюжет очень прост: два друга, прошедшие вместе войну, вдруг расстаются — один из них выиграл в лотерею кругосветное путешествие.

Этот проект — часть большой режиссерской задумки, полнометражного художественного фильма, к работе над которым команда планирует приступить в ближайшее время. А пока короткометражный фильм «Время последних романтиков» уже начинает шествие по планете: он заявлен в качестве участника ряда фестивалей. Его премьера фактически состоялась в Воронеже в рамках фестиваля «Новый горизонт», на котором «Время последних романтиков» взял Приз зрительских симпатий, фильм будет представлен и в «Уголке короткого метра» Каннского кинофестиваля (в Каннах будет организован также специальный показ), планируется и крымская премьера проекта (фильм полностью снят в Крыму).

По словам авторов ленты, особое значение для них имеет показ фильма в их родном городе Барнауле. Исполнительный продюсер Сергей Берлов, художественный руководитель проекта Евгений Бедарев, второй режиссер Оксана Кравчук и даже режиссер Светлана Суханова родились в Алтайском крае.

О режиссере Светлане Сухановой известно, что она родилась в селе Новокалманка. С отличием окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по направлению «Театр и кино». Работала актрисой в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре «Комедианты». Обладатель различных театральных премий и наград. С 2014 года занимает должность редактора в кинокомпании «Интеграция». «Время последних романтиков» — ее режиссерский дебют.

Билеты на сеанс можно будет получить бесплатно в кассе кинотеатра «Мир» с 8 мая.