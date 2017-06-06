Учреждениям культуры в Алтайском крае помогут 11 миллионами рублей

Причем миллион добавили из краевого бюджета

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о распределении субсидий на поддержку отрасли культуры. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2017 году из федерального бюджета выделено почти 10 миллионов рублей на поддержку отрасли культуры Алтайского края, еще около миллиона рублей на эти цели предусмотрено в краевом бюджете.

«Эти средства пойдут на подключение библиотек к интернету и комплектование их фондов, государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств», — говорится в сообщении.

Так, Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Вячеслава Шишкова получит около полутора миллионов рублей на приобретение специального оборудования для автоматизации работ по библиотечному обслуживанию. Часть средств направят муниципальным образованиям на подключение библиотек к интернету.

Детские школы искусств Змеиногорского, Павловского, Петропавловского, Романовского районов и Ярового на выделенные деньги приобретут новое оборудование. На эти цели из краевого и федерального бюджетов направят свыше двух миллионов рублей.