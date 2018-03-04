Учёба в Польше: отличительные черты системы образования

mavit
Автор: mavit Март 4, 2018 04:07

Учёба в Польше: отличительные черты системы образования

 Европейское образование в Польше набирает популярность — оно имеет существенные отличительные особенности и на сайте http://go2study.com.ua можно получить информацию о учебе в Польше и сделать свой выбор в пользу качественного образования.

 

Говоря про школьное образование, то его получают с семи лет и до седьмого класса, а после окончания обучения, начинается следующее — в гимназии. При успешном окончании экзаменов в базовой школе, каждый ученик поступает в гимназию и становится гимназистом.

Период учения в гимназии продолжается каждого студента три года. На протяжении этого периода изучаются главные дисциплины общеобразовательного плана.По окончании каждый учащийся сдаёт аттестационный экзамен по разным направлениям: гуманитарное, математическое и естественное-научное направление.

После качественной сдачи каждого экзамена учащийся, окончивший обучение, должен выбрать:будет ли продолжено обучение в ВУЗе или он решит просто  получить диплом и уйти работать по профессии.

 

Главное отличительное качество обучения в Польше заключается в том, что помимо основного преимущества к нормальной стоимости учения, расход на жизнь и питание намного меньше по сравнению с иными европейскими цивилизациями, странами. Польша — это член Европейского союза,но на сегодняшний день она не входит в эту зону и пользуется национальной валютой, что позволило уберечь граждан от затрат. Продуты питания и сама жизнь отличаются более низкими ценами.

Бесплатное обучение в каждом высшем учебном заведении в Польше предоставляется только таким иностранным студентам, которые имеютпольских родственников или же карту.

Некоторые студенты могут обучаться в бюджетных местах, которые располагают стипендией для каждого иностранного гражданина стран, не являющихся государствами в ЕС. Данная информация есть в посольстве Польши.

Ещё один чуть более сложный вариант для почти бесплатного обучения, это получение грантов от фонда Евросоюза, направленного на обучение. Данные гранты будут частично покрывать стоимость курсов и проживания. Для получения их следует показатьдовольнохороший уровень подготовки.

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mavit
Автор: mavit Март 4, 2018 04:07
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  • Платон

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

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