С момента создания первого струнного инструмента, прошло, по меньшей мере, несколько десятков тысяч лет. Человек очень рано обнаружил удивительные свойства механических колебаний.

Уже в Древней Греции и Египте первые музыканты-аэды научились изготавливать примитивные лиры и подобные им инструменты. А в Позднем Средневековье, путем бесконечного количества проб и ошибок, преодолев рубежи под названиями «мандолина», «виола» и т.д., один из деятелей искусства где-нибудь в сердце Аппенинского полуострова «родил» на свет настоящий шедевр – первую в своем роде шестиструнную акустическую гитару. В течение последующих нескольких сотен лет, инструмент практически не модернизировался, не менял свою форму, звучание, материалы изготовления и технику эксплуатации. Тем не менее, на заре эпохи джаза, блюза и рок-н-ролла, по причине необходимости в усилении громкости звука гитары на концертах, было решено найти универсальное решение возникшей проблемы. Так появились, сперва портативные звукосниматели, а затем и новый тип инструмента – полуакустические гитары. И сейчас вы имеете великолепную возможность приобрести по выгодной стоимости прекрасный экземпляр электроакустического музыкального шедевра онлайн, не выходя из дома! Интернет-магазин АРТИСТ дает все необходимые варианты для приобретения самого подходящего инструмента для любых нужд.

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Стоимость гитары. Причем, вы имеете возможность настроить ценовой диапазон, то есть указать нижнюю и верхнюю границу стоимости. Будьте внимательны – не стоит приобретать слишком дорогой и редкий инструмент, если вы являетесь начинающим музыкантом. Каждый виртуоз точно представляет себе характеристики гитары своей мечты, поэтому делать дорогую покупку стоит только опытному гитаристу. В то же время, если вы уже неплохо освоились и хотите извлечь красивые бархатные звуки из струн, стоит подумать над покупкой серьезного инструмента;

Материал изготовления. Эта характеристика очень важна, ведь от пород древесины, из которых изготовлена дека, гриф и его накладка (вы никогда не встретите гитару, все детали которой изготовлены из одной древесины), напрямую зависит не только качество, но и тембр, громкость, оттенок звучания;

Производитель. Тут нет определенных правил, необходимо лишь учитывать, что если вы собираетесь разделить с любимой гитарой всю свою жизнь, не стоит приобретать экземпляр азиатского производства (Тайвань, Сингапур, Китай, Корея и т.д.). Лучше купить бюджетную модель от известных мировых производителей, вроде компании Fender, Les Paul, Ibanez;

Тип, количество и локализация креплений звукоснимателей. Эта характеристика также сугубо индивидуальна, ведь не существует плохой аппаратуры – может просто случится, что звучание конкретного экземпляра вам не нравится. Однако, эту проблему недорого и эффективно можно решить – просто заказать любой нужный звукосниматель и заменить его на своей гитаре.

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