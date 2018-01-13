Удивительный 200-тысячный экспонат появился в Алтайском краеведческом музее

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 23:46

Удивительный 200-тысячный экспонат появился в Алтайском краеведческом музее

Удивительный 200-тысячный экспонат появился в Алтайском краеведческом музее

В Алтайском государственном краеведческом музее появился 200-тысячный экспонат. И очень непростой – это мозаичное панно «Жемчужина Сибири». На первый взгляд, кажется, что этот вовсе не мозаика, а написанная художником картина. Тонкая работа выполнена из поделочных камней.

Панно создали в технике флорентийской мозаики мастера Колыванского камнерезного завода им. И, И. Ползунова. Использовали ревневскую яшму, белорецкий кварцит, коргонский порфир.

«Жемчужина Сибири» – это иллюстрация алтайских пейзажей в разные времена года. На ней можно увидеть заснеженные склоны Северо-Чуйского хребта, часовню Святого архангела Михаила у подножья Белухи на берегу реки Аккем, парящего над полями беркута, летящих журавлей, пишут в музее.

Автор панно – А. Дорохов.

Фото: Алтайский государственный краеведческий музей. 

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mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 23:46
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