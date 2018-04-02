Удивительный мир театра в 10 фотографиях

mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 05:46

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Всемирный день театра отмечается сегодня, 27 марта. Это праздник не только мастеров сцены, но и миллионов неравнодушных зрителей. Мир театра всегда вдохновляет, поэтому «Алтайская правда» собрала 10 кадров со сценами из спектаклей и элементами театрального мира.

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Впервые спектакль поставили в Египте, в основу сюжета легли мифологические образы. Как искусство театр стал формироваться уже в Древней Греции.

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Удивительный мир театра в 10 фотографиях

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 2, 2018 05:46
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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