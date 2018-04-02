Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Всемирный день театра отмечается сегодня, 27 марта. Это праздник не только мастеров сцены, но и миллионов неравнодушных зрителей. Мир театра всегда вдохновляет, поэтому «Алтайская правда» собрала 10 кадров со сценами из спектаклей и элементами театрального мира.
Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Впервые спектакль поставили в Египте, в основу сюжета легли мифологические образы. Как искусство театр стал формироваться уже в Древней Греции.
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Комментарии
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Дмитрий
Отличная статьяЧитать статью
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Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
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галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
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Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
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Gang
Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
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