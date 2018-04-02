Удивительный мир театра в 10 фотографиях

Всемирный день театра отмечается сегодня, 27 марта. Это праздник не только мастеров сцены, но и миллионов неравнодушных зрителей. Мир театра всегда вдохновляет, поэтому «Алтайская правда» собрала 10 кадров со сценами из спектаклей и элементами театрального мира.

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Впервые спектакль поставили в Египте, в основу сюжета легли мифологические образы. Как искусство театр стал формироваться уже в Древней Греции.