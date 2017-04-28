Уилл Смит и Паоло Соррентино вошли в жюри Каннского кинофестиваля

Александр
Автор: Александр Апрель 28, 2017 03:45

Уилл Смит и Паоло Соррентино вошли в жюри Каннского кинофестиваля

Уилл Смит и Паоло Соррентино вошли в жюри Каннского кинофестиваля

В основном конкурсе будет картина Андрея Звягинцева

Американский актер Уилл Смит, итальянский режиссер Паоло Соррентино и немецкий режиссер Марен Аде вошли в жюри Каннского фестиваля, говорится на сайте киносмотра.

Вместе с ними оценивать фильмы программы будут также немецкий режиссер Марен Аде, американская актриса Джессика Честейн, китайская актриса Фань Бинбин, режиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук, французская актриса Аньес Жауи и ее соотечественник, композитор Габриэль Яред.

Основная программа смотра насчитывает 18 картин. Бороться за «Золотую пальмовую ветвь» в этом году будет Андрей Звягинцев с драмой «Нелюбовь». 70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Председателем жюри будет испанский постановщик Педро Альмодовар.

 

 

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Автор: Александр Апрель 28, 2017 03:45
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