Украина включила окрестности Крыма в проморолик к «Евровидению»

Клип называется «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»
Крымская достопримечательность — замок «Ласточкино гнездо» — вошла в проморолик, подготовленный Украиной к музыкальному конкурсу «Евровидение-2017».
Ролик опубликован в официальном твиттере Украины. Видео называется Come to Ukraine to celebrate diversity («Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»).
«Ласточкино гнездо» — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма. Российскими властями наделён статусом объекта культурного наследия федерального значения. Строение напоминает наскальные средневековые замки типа «орлиное гнездо», а внешне оно оформлено в виде Белемской башни или виллы Мирамаре близ Триеста.
Проморолик длится 30 секунд. Он был опубликован накануне в четверг, 27 апреля.
Читайте также
- Экс-солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов отсудил у брата 4,3 млн рублей 0 29.Апр
- День химика в ДК БОЗ 0 08.Июл
- 14 декабря в Алтайском крае состоится официальное закрытие Года российского кино 0 12.Дек
- В алтайском музее «Мир камня» состоится лекция о малахите 0 03.Дек
- Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле может начаться уже летом 0 30.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
-
Ирина
Жалею, что потратила часть своего времени на просмотр "шедевра", стыдно за режиссёра... Молодёжь говорит о коррупции на кастингах,…Читать статью
-
Мио
"Если смотреть отзывы обычных зрителей в социальных сетях, то они в основном положительные. Все пользователи восхищены игрой главных героев –…Читать статью
-
Adel Tawil
Назад в будущее???Читать статью
-
жена
Ошибка в фамилии музыканта - правильно ТрухМанов Арсений (Неисч.запас)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий