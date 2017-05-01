Украина включила окрестности Крыма в проморолик к «Евровидению»

Клип называется «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»

Крымская достопримечательность — замок «Ласточкино гнездо» — вошла в проморолик, подготовленный Украиной к музыкальному конкурсу «Евровидение-2017».

Ролик опубликован в официальном твиттере Украины. Видео называется Come to Ukraine to celebrate diversity («Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»).

«Ласточкино гнездо» — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма. Российскими властями наделён статусом объекта культурного наследия федерального значения. Строение напоминает наскальные средневековые замки типа «орлиное гнездо», а внешне оно оформлено в виде Белемской башни или виллы Мирамаре близ Триеста.

Проморолик длится 30 секунд. Он был опубликован накануне в четверг, 27 апреля.