Украина включила окрестности Крыма в проморолик к «Евровидению»

Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 01:46

Украина включила окрестности Крыма в проморолик к «Евровидению»

Украина включила окрестности Крыма в проморолик к "Евровидению"

Клип называется «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»

Крымская достопримечательность — замок «Ласточкино гнездо» — вошла в проморолик, подготовленный Украиной  к музыкальному конкурсу «Евровидение-2017».

Ролик опубликован  в официальном твиттере Украины. Видео называется Come to Ukraine to celebrate diversity («Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»).

«Ласточкино гнездо» — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма. Российскими властями наделён статусом объекта культурного наследия федерального значения. Строение напоминает наскальные средневековые замки типа «орлиное гнездо», а внешне оно оформлено в виде Белемской башни или виллы Мирамаре близ Триеста. 

Проморолик длится 30 секунд. Он был опубликован накануне в четверг, 27 апреля.

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Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 01:46
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