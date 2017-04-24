Умер лидер легендарной барнаульской группы «Территория 22» Владимир Муллов

Владимир Муллов скончался минувшей ночью в больнице
Лидер легендарной барнаульской рок-группы «Территория 22» Владимир Муллов по прозвищу «Сват» скончался минувшей ночью.
Сообщение о трагедии опубликовано на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью в больнице не приходя в сознание, скончался Владимир Васильевич Муллов (Сват), бессменный лидер группы «Территория22», — говорится в сообщении.
О времени и месте похорон будет сообщено позже. Однако отмечается, что вероятнее всего, Владимира Муллова похоронят на его родине — в селе Малоенисейском Бийского района.
Отметим, что на песнях «Территории» выросло не одно поколение жителей Барнаула и Алтайского края в целом. За долгое время своего существования коллектив выработал очень оригинальный стиль, который трудно отнести к какому-либо одному направлению гитарной музыки.
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