Умерла актриса фильма «Дик Трэйси» Гленн Хедли

Артистке было 63 года
Артистка Гленн Хедли, сыгравшая в фильме «Дик Трэйси», скончалась в возрасте 63 лет. Об этом пишет «РБК».
Это информацию подтвердили представители актрисы. При этом отчего умерла актриса — неизвестно.
За свою карьеру актриса снялась в более 70 фильмах и телесериалах. Ее карьера началась в чикагской театральной компании Steppenwolf.
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