Умерла актриса фильма «Дик Трэйси» Гленн Хедли

Артистке было 63 года

Артистка Гленн Хедли, сыгравшая в фильме «Дик Трэйси», скончалась в возрасте 63 лет. Об этом пишет «РБК».

Это информацию подтвердили представители актрисы. При этом отчего умерла актриса — неизвестно.

За свою карьеру актриса снялась в более 70 фильмах и телесериалах. Ее карьера началась в чикагской театральной компании Steppenwolf.