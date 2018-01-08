Умерла артистка Татьяна Майорова

mavit
Автор: mavit Январь 8, 2018 23:45

Умерла артистка Татьяна Майорова

Умерла артистка Татьяна Майорова

Актриса, сыгравшая на сцене Русского драматического театра Литвы более 40 ролей, 76-летняя Татьяна Майорова скончалась после продолжительной болезни. О ее непростой судьбе, жизни и смерти сказано на официальном сайте театра.

Татьяну Майорову помнят не только любители театральных постановок, но и кинозрители. Одной из самых известных ее работ стал образ матери из фильма "Смилуйся над нами" Альгирдаса Араминаса.

Прощание состоится 3 января в одном из ритуальных залов Вильнюса, похороны — 4 января.

Справка

Татьяна Майорова родилась в 1941 году в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1964 году окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. В РДТЛ играла с 1967 по 1991 год.

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mavit
Автор: mavit Январь 8, 2018 23:45
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