Умерла артистка Татьяна Майорова

Актриса, сыгравшая на сцене Русского драматического театра Литвы более 40 ролей, 76-летняя Татьяна Майорова скончалась после продолжительной болезни. О ее непростой судьбе, жизни и смерти сказано на официальном сайте театра.
Татьяну Майорову помнят не только любители театральных постановок, но и кинозрители. Одной из самых известных ее работ стал образ матери из фильма "Смилуйся над нами" Альгирдаса Араминаса.
Прощание состоится 3 января в одном из ритуальных залов Вильнюса, похороны — 4 января.
Справка
Татьяна Майорова родилась в 1941 году в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1964 году окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. В РДТЛ играла с 1967 по 1991 год.
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