Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Керри Фишер

Ранее у актрисы случился сердечный приступ на борту летевшего в Лос-Анджелес самолета

Голливудская актриса Керри Фишер, которая известна по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», скончалась в возрасте 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

Издание, ссылаясь на представителя семьи Саймона Холса, отмечает, что смерть актрисы подтвердила ее дочь Билли Лоерд</strong>. Уточняется, что Фишер не стало в 8:55 (19:55 по московскому времени).

«Ее любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы», – отметил Холс от имени дочери актрисы.

Агентство добавляет, что ранее появилась информация о том, что актрису подключили к аппарату искусственного дыхания.

60-летняя актриса перенесла сердечный приступ на борту самолета, летевшего в Лос-Анджелес из Лондона. Фишер госпитализировали в критическом состоянии, как только самолет совершил посадку.

Позже ее брат Тодд Фишер рассказал, что актриса «вышла из критического состояния» и ее состояние стабилизировалось.