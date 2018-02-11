Уникальные экспонаты музея срочно эвакуировали из горящего здания в Барнауле



Фото Олег БОГДАНОВ

В управлении по культуре и архивному делу Алтайского края рассказали, как эвакуировали экспонаты военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея, здание которого горело сегодня, 6 февраля. Рано утром произошел пожар в административном здании по пр. Комсомольскому 73б. То крыло, в котором размещается музей, от огня практически не пострадало. Однако помещения были сильно задымлены, в них попала вода, которой заливали огонь.

Как рассказали в управлении, предпринимаются все меры для сохранения музейных ценностей. Сразу удалось вывезти часть уникальных экспонатов. Среди них китель Почетного гражданина края, кавалера четырех орденов Славы Василия Христенко, подлинные медали и ордена. Также быстра была эвакуирована передвижная выставка, посвященная Сталинграду.

Когда пожар затушили, здание осмотрели, соответствующие службы организовали транспортировку оставшихся экспонатов в другое здание музея, на Ползунова, 39. Демонтировать экспозиции и переводить экспонаты помогают сотрудники других краевых учреждений культуры.

Стоит отметить, что в военно-историческом отделе музея располагалось несколько экспозиций, посвященных участию наших земляков в Первой мировой войне, Великой Отечественной, локальных войнах 20 века. В феврале готовилась к открытию и новая выставка, приуроченная к 100-летию армии.