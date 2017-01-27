Уроки истории: 10 фильмов о Холокосте, которые обязательно нужно посмотреть

Картины о Холокосте, которые заставляют плакать и помнить



27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Чтобы почтить память людей, переживших эти страшные события, корреспондент ИА «Амител» собрал 10 фильмов, которые обязательно стоит посмотреть.

«Пианист»

Исторический фильм режиссера Романа Полански основан на реальных событиях и описывает историю музыканта Владислава Шпильмана. Эта лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале, а также трёх премий «Оскар».

«Жизнь прекрасна»

Как объяснить ребенку, что такое война? Это игра, главный приз в которой – танк. Трагикомедия 1997 года «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи описывает события во время Второй мировой в Италии. Режиссер сам снялся в главной роли, а пару ему составила его жена – Николетта Браски.

«Сад Финци-Контини»

Режиссер Витторио Де Сик снял трогательную картину об итальянских евреях, постепенно приспосабливающихся к фашистскому порабощению. Действие этого фильма разворачивается в Италии во времена правления Муссолини.

«Список Шиндлера»

Режиссером этой военной драмы стал Стивен Спилберг. Это экранизация романа «Ковчег Шиндлера», основанного на реальных событиях. Немецкий предприниматель, рискуя собственной жизнью, спасает жизни 1100 польским евреям – он открывает собственное производство и убеждает начальство разрешить ему составить список специалистов-евреев, нужных ему для работы. Картина получила семь «Оскаров».

«Поезд жизни»

События картины румынского режиссера Раду Михайляну разворачиваются летом 1941 года. Еврейская община маленькой деревни собирается построить настоящий поезд и бежать на нем от нацистов в Палестину.

«Иона, который жил в чреве кита»

В этом фильме режиссера Роберто Фаэнца показан Холокост глазами Ионы Оберски – трехлетнего ребенка, жившего в Амстердаме во время Второй мировой войны. После оккупации города немцами он был депортирован в лагерь Берген-Бельзен вместе со всей своей семьей. Оставшись в лагере без родителей, он проводит в неволе всю войну среди голода и жестокости.

«Мальчик в полосатой пижаме»

Если дети решили поиграть в шашки, то и колючая проволока для них не преграда. «Мальчик в полосатой пижаме» – лента британского режиссера Марка Хермана. Это история, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза ничего не подозревающего восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря Бруно. Он случайно знакомится с еврейским мальчиком, и завязавшаяся между ними дружба приводит к страшным последствиям.

«Дневник Анны»

В 1959 году появился незабываемый черно-белый фильм Франка Джорджа Стивенса, получивший три «Оскара». Лента представляет собой экранизацию знаменитого «Дневника Анны Франк», который вела тринадцатилетняя еврейская девочка, жившая вместе с семьей в трагическое для своего народа время в Голландии.

«Европа, Европа»

Судьбу еврейского подростка, выдававшего себя за немца, чтобы избежать нацистского преследования, описал в своей картине режиссер Aгнешка Холланд. Фильм снят на основе автобиографии Соломона Переля.

«Суд над богом»

Английский фильм, показывающий жизнь группы заключенных евреев в Освенциме. Они решают провести суд над Богом, обвиняя его в том, что он покинул свой народ, допустив геноцид.