Наставник Капустина Агутин хотел оставить его, но зрители распорядились иначе

Уроженец Барнаула Вадим Капустин покинул шоу «Голос», который выходит в эфир «Первого канала» по пятницам.

Накануне певец выступал в четвертьфинале пятого сезона. Он спел песню «Easy» Лайонела Ричи. Его соперники Николь Кнаус исполнила «Love on Top», а Ксения Коробкова спела вариацию на тему «Адажио Альбинони». Вадим Капустин спел «Easy» Лайонела Ричи.

Примечательно, что наставник Вадима Капустина Леонид Агутин хотел оставить в проекте барнаульца, но зрители распорядились иначе. В итоге, дальше в проекте будет выступать Ксения Коробкова.