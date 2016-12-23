Наставник Капустина Агутин хотел оставить его, но зрители распорядились иначе
Уроженец Барнаула Вадим Капустин покинул шоу «Голос», который выходит в эфир «Первого канала» по пятницам.
Накануне певец выступал в четвертьфинале пятого сезона. Он спел песню «Easy» Лайонела Ричи. Его соперники Николь Кнаус исполнила «Love on Top», а Ксения Коробкова спела вариацию на тему «Адажио Альбинони». Вадим Капустин спел «Easy» Лайонела Ричи.
Примечательно, что наставник Вадима Капустина Леонид Агутин хотел оставить в проекте барнаульца, но зрители распорядились иначе. В итоге, дальше в проекте будет выступать Ксения Коробкова.
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