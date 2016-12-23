Уроженец Барнаула Вадим Капустин покинул шоу «Голос»

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 06:46

Уроженец Барнаула Вадим Капустин покинул шоу «Голос»

Уроженец Барнаула Вадим Капустин покинул шоу "Голос"

Наставник Капустина Агутин хотел оставить его, но зрители распорядились иначе

Уроженец Барнаула Вадим Капустин покинул шоу «Голос», который выходит в эфир «Первого канала» по пятницам.

Накануне певец выступал в четвертьфинале пятого сезона. Он спел песню  «Easy» Лайонела Ричи. Его соперники Николь Кнаус исполнила «Love on Top», а Ксения Коробкова спела вариацию на тему «Адажио Альбинони». Вадим Капустин спел «Easy» Лайонела Ричи. 

Примечательно, что наставник Вадима Капустина Леонид Агутин хотел оставить в проекте барнаульца, но зрители распорядились иначе. В итоге, дальше в проекте будет выступать Ксения Коробкова.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 06:46
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