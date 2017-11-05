Ушел из жизни патриарх алтайской сцены Алексей Самохвалов

Вчера, 31 октября, в возрасте 95 лет ушел из жизни старейший актер Алтая, патриарх алтайской сцены Алексей Николаевич Самохвалов. 2 ноября на основной сцене театра драмы им. Шукшина в Барнауле состоится прощание с ним.

Прощание будет проходить с 10.00 до 12.30, сообщили в Театре драмы.

Алексей Николаевич родился 27 марта 1922 года в Тюмени. Творческий путь начал актером вспомогательного состава в Барнаульском драмтеатре в 1936 году. Учился в студии новосибирского театра «Красный факел», в Алтайском краевом театральном училище. Работал в театрах разных городов: во Фрунзе, Петропавловске-Камчатском, Ордждоникидзе, Кемерово, Тюмени.

Участвовал в Великой Отечественной войне, имел орден Отечественной войны II степени. За 70 лет театральной деятельности сыграл почти 300 ролей и поставил 40 спектаклей. Являлся заслуженным артистом РСФСР.

Фото с сайта Алтайского театра драмы им. Шукшина