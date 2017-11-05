Ушел из жизни патриарх алтайской сцены Алексей Самохвалов

Вчера, 31 октября, в возрасте 95 лет ушел из жизни старейший актер Алтая, патриарх алтайской сцены Алексей Николаевич Самохвалов. 2 ноября на основной сцене театра драмы им. Шукшина в Барнауле состоится прощание с ним.
Прощание будет проходить с 10.00 до 12.30, сообщили в Театре драмы.
Алексей Николаевич родился 27 марта 1922 года в Тюмени. Творческий путь начал актером вспомогательного состава в Барнаульском драмтеатре в 1936 году. Учился в студии новосибирского театра «Красный факел», в Алтайском краевом театральном училище. Работал в театрах разных городов: во Фрунзе, Петропавловске-Камчатском, Ордждоникидзе, Кемерово, Тюмени.
Участвовал в Великой Отечественной войне, имел орден Отечественной войны II степени. За 70 лет театральной деятельности сыграл почти 300 ролей и поставил 40 спектаклей. Являлся заслуженным артистом РСФСР.
Фото с сайта Алтайского театра драмы им. Шукшина
Читайте также
- Сладкая ярмарка 1 21.Авг
- Какими преимуществами обладает спутниковое телевидение? 0 06.Янв
- Море цветов и океан улыбок: выставка цветов прошла в Барнауле 0 06.Сен
- Скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда» не будут запрещать в Барнауле 0 17.Авг
- Логотипом «Евровидения-2017» будут украинские бусы 0 31.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ
Умничка, успехов Настя во всем, в любви и в работе,вы достойна большего и качественного .Читать статью
-
Альбина
Отличный посредник.Читать статью
-
Альбина
Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.Читать статью
-
Екатерина
А какой проходной балл???Читать статью
-
Андрей
Нравится статьяЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий