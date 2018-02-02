Ушла из жизни легенда эстрады Людмила Сенчина

Утром 25 января 2018 года не стало легенды советской и российской эстрады Людмилы Сенчиной. Она скончалась в возрасте 67 лет. Советская и российская певица и актриса, народная артистка РФ, певица с удивительным певческий голосом сопрано – ее любили миллионы россиян и жителей бывших советских стран. Это, действительно, невосполнимая утрата для российской музыки.

Людмилу Сенчину в СССР называли «золушкой». Именно эта песня принесла широкую известность и популярность певице, когда она исполнила ее на новогоднем «Голубом огоньке» в 1970 году. У нее был необыкновенный звонкий, яркий и очень нежный голос. «Хоть поверьте, хоть проверьте…», — поет юная Людмила Сенчина.

Чем болела Людмила Сенчина

Только после смерти артистки выяснилось, что последние полтора года она тяжело болела. О болезни сама Людмила Сенчина предпочитала ничего не говорить. Так же, как и ее родственники. Поклонники и не догадывались о тяжелом недуге.

Причем до недавнего времени она продолжала выступать. Как говорят в близком окружении артистки, Людмила долго болела. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. По некоторым данным, у нее был рак поджелудочной железы.

Когда и где состоятся похороны

Певица Людмила Сенчина завещала похоронить себя в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Уже известно, что прощание с великой артисткой пройдет в воскресенье, 28 января, в Петербурге.

Гражданская панихида состоится 28 января в 10:00 местного времени в Большом зале Театра музыкальной комедии. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери (Владимирский пр., д. 20).

Похороны состоятся на Смоленском кладбище.

Невосполнимая потеря

Всенародную любовь певица завоевала благодаря таким композициям, как «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Золушка», «Откровение», «Полынь» и «Добрая сказка». В каждую из них она вложила частицу своей души. Сенчина также снималась в картинах «Вооружен и очень опасен», «После ярмарки», «Шельменко-денщик» и «Волшебная сила».

Политики и деятели культуры выражают соболезнования родным и близким Людмилы Сенчиной. Так, телеграмму ее супругу направил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что с глубоким прискорбием узнал о кончине Людмилы Сенчиной. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей её яркого и щедрого дарования.

«Ее уход – большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры. Людмилу Сенчину любили за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям», — отметил Владимир Путин.

Выразил свои соболезнования и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Людмила Сенчина «обладала красивым «хрустальным» голосом, необыкновенным артистизмом, особой энергетикой добра».

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что Людмила Сенчина была душевно щедрой и обаятельной женщиной. Она дарила свой самобытный талант без остатка.

«Она навсегда завоевала сердца слушателей. Завоевывала неназойливо, мягко, изящно, но уверенно. Песни, которые поет Людмила Сенчина – это песни о любви и нежности, о мечтах, о встречах и разлуках, это песни о людях, таких же романтически красивых, как и сама певица», — отмечает композитор, народный артист СССР Андрей Петров

Биография Людмилы Сенчиной

Людмила Петровна Сенчина (при рождении — Се́нчин) родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы Украинской ССР. Однако при регистрации отец указал в документах дату рождения 13 января 1948 года. Окончив десятилетку в средней школе № 95, поехала учиться в Ленинград.

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году по окончании училища приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. В 1975 году покинула театр, став солисткой эстрадного оркестра под управлением Анатолия Бадхена, в котором проработала более десяти лет.

Как сообщается в «Википедии», в начале 1970-х годов была соведущей популярной музыкальной программы Центрального телевидения «Артлото». В 1977 году снялась в роли Жюли Прюдом, певицы из кабаре, в фильме «Вооружен и очень опасен».

В конце 1970-х — начале 1980-х годов неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». В Петербурге ежегодно проводила праздничные концерты «Рождество в Северной Столице». Проводила много времени в гастрольных поездках.

Людмила Сенчина принимала участие во многих телевизионных проектах от «Артлото» и «Песня года» до «Суперстар» и «Универсальный артист»; в сольных телевизионных бенефисах. Стала участницей знаменитого мирового совместного советско-американского турне «Дитя мира».

Первым мужем был Вячеслав Тимошин (1929—2006), солист театра оперетты в Ленинграде, заслуженный артист РСФСР. В браке родился сын Вячеслав. Второй муж — Стас Намин, музыкант, композитор, продюсер, создатель и лидер рок-группы «Цветы». Третьим мужем стал Владимир Андреев, продюсер и многолетний концертный директор певицы.

У нее множество наград и званий. Она — «Заслуженная артистка РСФСР», «Народная артистка Российской Федерации», «Заслуженная артистка Украины». Имеет почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Фото с сайта Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии