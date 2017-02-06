Утерянные 40 лет назад записи концерта Боба Марли нашли в лондонском отеле

Специалистам удалось восстановить 10 лент из 13

Записи с концертов Боба Марли нашли в сыром подвале одного из лондонских отелей. Катушки с лентами, пролежавшие там более 40 лет, относятся к периоду европейского турне музыканта в 70-х годах, пишет TJournal со ссылкой на The Guardian.

Уточняется, что в небольшом отеле Kensal Rise, в котором Марли с командой останавливался во время визита в Лондон, нашли 13 лент с записями концертов. Сначала показалось, что они безнадежно испорчены сыростью, однако спустя несколько месяцев кропотливой работы мастера смогли их восстановить.

На записях оказались концерты Боба Марли в Лондоне и Париже с 1975 по 1978 год, на которых исполнялись самые известные треки, в том числе No Woman No Cry, Jammin, Exodus. Из 13 пленок удалось восстановить и оцифровать 10. При этом эксперты отмечают, что записи получились очень качественными, что говорит о высоком профессионализме людей, записывавших оригинальные концерты.

На восстановление пленок специалисты потратили 25 тысяч фунтов (1 миллион 848 тысяч рублей). Эксперты подчеркнули, что, когда записи стало возможно послушать, у них буквально «побежали мурашки по спине».