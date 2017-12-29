В 2018 году культура и спорт Алтайского края не останутся без денег

Общий объем краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год (КАИП) составит 5,9 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем в уходящем году. Часть этой суммы пойдет на финансирование культурных и спортивных объектов.

В сфере «Культура» с привлечением еще 570,2 миллиона рублей краевых средств планируется продолжить работы по реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле и капитальный ремонт Театра Драмы в Рубцовске. В рамках реализации «культурных проектов» начнут строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле и реконструкцию Дома культуры в селе Крутиха Крутихинского района. Также выполнят капитальный ремонт еще четырех объектов отрасли.

Из спортивных объектов планируется завершить строительство трех спортивных комплексов: в селе Староалейское Третьяковского района, селе Кытманово Кытмановского района и Змеиногорске. В Белокурихе начнут строительство нового спорткомплекса.

Помимо этого, в Барнауле планируется возобновить работы по строительству катка с искусственным льдом специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай».