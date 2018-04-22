В Алтайском детской библиотеке скоро снова появятся библики

Краевая детская начала участвовать во Всероссийской «Библионочи» даже раньше главной библиотеки края. В этом году акция пройдет в учреждении уже в седьмой раз. Конечно же, постоянные ее участники ждут праздника. А подросшие малыши, узнав от старших братьев и сестер про «библики», готовятся к конкурсам и викторинам.

«Профессии с книжной полки» — такова будет тема «Ночи» в библиотеке в этот раз. На один вечер учреждение превратится в мир профессий, о которых расскажут не только книги, но и профессионалы своего дела.

Откроется праздник в сквере у библиотеки. Как и в прошлом году, его украсит выступление актеров детского конного театра Алтайского краевого центра иппотерапии. На площадке «Стойло Сивки-Бурки» будут представлены профессии конюха, ветеринара, тренера по конному спорту, иппотерапевта, курс-дизайнера, коновода. Здесь можно будет пообщаться и сфотографироваться с животными, познакомиться с выставкой книг о лошадях, узнать об иппотерапии. У «Палатки Робинзона Крузо» студенты географического факультета АлтГУ представят профессии географа и инструктора по туризму, проведут мастер-класс «Поход в будущее» и викторину.

В холле библиотеки откроется «Студия Рапунцель». Там студенты Алтайской академии гостеприимства представят профессию парикмахера, пройдет мастер-класс по плетению косичек. Здесь же по традиции разместится «Библиомагазин Дуремара», где можно будет потратить «библики», заработанные в викторинах и играх. Студенты Алтайской академии гостеприимства также представят профессию повара и проведут мастер-класс «Колобок», а в «Мастерской Карандаша и Самоделкина» они расскажут о профессии дизайнера.

В «Разноцветном мире» в ходе мастер-класса для малышей и родителей о своей профессии расскажет художник-бутафор Алтайского театра музкомедии. «Под деревом у доктора Айболита» можно будет почитать книжку живому кролику. Любителей поэзии ждут встречи с настоящими писателями – Валентиной Новичихиной и Валерием Тихоновым.

О многих профессиях узнают дети и взрослые в этот день в библиотеке им. Крупской. Конечно же, гостей ждут также игры, конкурсы и концерт. Причем, концерт организаторы обещают необыкновенный: все желающие смогут познакомиться с древними музыкальными инструментами из разных уголков мира. Гости услышат звучание варгана, глиняных флейт, диджериду, хулуси, курая, джембе, а на некоторых инструментах смогут даже поиграть.

План мероприятий «Библионочи-2018» Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской:

Сквер у библиотеки

18.00–18.20 Открытие (с участием детского конного театра ООО «Алтайский краевой центр иппотерапии, КСК Ипподром»).

18.20–20.00 «Стойло Сивки-Бурки» (представление профессии конюха, ветеринара, тренера по конному спорту, иппотерапевта, курс-дизайнера, коновода), мастер-класс «Я люблю свою лошадку», общение и фото с лошадьми Алтайского краевого центра иппотерапии, выставка книг о лошадях).

18.20–20.00 «Палатка Робинзона Крузо» (инструктор по туризму, географ) от географического факультета АлтГУ, мастер-класс «Поход в будущее», викторина, выставка книг о путешествиях.

Холл библиотеки

18.20–19.30 «Студия Рапунцель» (парикмахер) от Алтайской академии гостеприимства, мастер-класс по плетению косичек.

18.20–20.30 «Киоск газировки» от Барнаульского пивоваренного завода.

19.00–20.30 Библиомагазин Дуремара» (продавец), продажа волшебных пиявок.

Медиазал

18.20–20.00 «На кухне у Карлсона» (кондитер) от Алтайской академии гостеприимства, мастер-класс «Колобок», викторина, выставка книг.

18.20–20.00 «Мастерская Карандаша и Самоделкина» (дизайнер) от Алтайской академии гостеприимства, мастер-класс, викторина, выставка.

Абонемент дошкольного и младшего школьного возраста

18.20–20.00 «Разноцветный мир» (бутафор) от художника-бутафора Алтайского государственного театра музыкальной комедии, мастер-класс, викторина.

18.20–20.00 «Под деревом у доктора Айболита» (доктор), громкие чтения «Почитай кролику», загадки.

18.20–20.00 «Живая книга стихов» (писатель, журналист) от детской поэтессы Валентины Новичихиной и члена Союза писателей России, главного редактора литературного фонда «Август. Испытание временем» Валерия Тихонова, интервью, мастер-класс, громкие чтения.

Абонемент среднего и старшего школьного возраста

18.20–20.00 «Хранители книг» (библиотекарь) от АКДБ им. Н.К. Крупской, викторина, выставка книг.

18.40–20.00 «Кабинет Дамблдора» (учитель) от Лингвистического экспертно-консультационного центра, викторина, мастер-класс.

Отдел хранения и формирования фондов

18.20–20.00 «Диагностика доктора Ватсона» (психолог), интерактивные игры, выставка книг.

18.20–20.00 «Экстрим-тропа Шерлока Холмса» (детектив, строитель, железнодорожник, полицейский, судья), громкие чтения, викторина.

Зал делового чтения и культурно-досуговой деятельности

18.20–18.40 «Кабинет Дамблдора» (учитель) от Лингвистического экспертно-консультационного центра.

18.40–19.00 «Кукольный театр Карабаса Барабаса» (кукловод) от факультета ИПИП АлтГПУ.

19.00–19.30 «Вовка в тридевятом царстве» (филолог) от Школы скорочтения и развития памяти для детей по методике Шамиля Ахмадуллина, викторина, мастер-класс.

19.30–19.50 «Кукольный театр Карабаса Барабаса» (кукловод) от факультета ИПИП Алт ГПУ.

18.20–20.00 «Лаборатория дяди Федора» (биолог) от Городской станции юных натуралистов, общение и фото с обитателями зооуголока, викторина.

20.00–20.30 «Концерт Бременских музыкантов» (музыкант) от группы «Рунара» под руководством Алевтины Баталовой, знакомство с редкими музыкальными инструментами, выставка книг.

ТИРСКАЯ

Светлана

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