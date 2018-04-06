В Алтайском крае готовятся к фестивалю «Вера. Надежда. Любовь»

mavit
Автор: mavit Апрель 6, 2018 17:45

В Алтайском крае готовятся к фестивалю «Вера. Надежда. Любовь»

В Алтайском крае готовятся к фестивалю «Вера. Надежда. Любовь»

Две недели осталось до проведения первого этапа V Регионального фестиваля актёрской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь» им. В.С. Золотухина для школьной и студенческой молодежи. Он пройдет 15 апреля на базе Алтайского  государственного института культуры.

Как сказано на сайте вуза, главной темой мероприятия станет 80-летие актёра, поэта, певца, сочинителя и исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого. Участники продемонстрируют свои творческие способности в четырех номинациях: «Актёрская песня» (актёрское мастерство, вокал, элементы театрализации); «Авторская песня» (художественное качество авторской музыки и текста); «Зримая песня» (оригинальность режиссёрского решения песни) и «Музыкально-пластическая имитация песни известного эстрадного исполнителя или фрагмента фильма».

После того как будут определены лучшие, начнется подготовка ко второму этапу, в котором примут участие актеры профессиональных театров городов Сибири. Он пройдет 21 июня в день рождения нашего земляка актера Валерия Золотухина.

Завершится фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» гала-концертом в селе Быстрый Исток.

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 6, 2018 17:45
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