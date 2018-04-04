В Алтайском крае готовятся к новым подтоплениям дорог и мостов

Дорожники Алтайского края готовятся к новым возможным подтоплениям объектов дорожной инфраструктуры. Заготовили все необходимые материалы, завершены необходимые подготовительные работы.

В ближайшие дни ожидается повышение среднесуточных температур, что может привести к резкому поднятию вод в реках. Стихия может нарушить транспортное сообщение между населенными пунктами, отмечают в региональном Минстройтрансе.

Сотрудники дорожно-строительного управлений работают в режиме повышенной готовности. Получить актуальную информацию о состоянии проезда по дорогам региона можно в круглосуточных диспетчерских службах:

КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 36-31-69; 8-800-222-3169

ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59

ЦУКС МЧС: +7 (3852) 20-26-10

УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86

Фото: Минстройтранс Алтайского края