В Алтайском крае готовятся к новым подтоплениям дорог и мостов

Дорожники Алтайского края готовятся к новым возможным подтоплениям объектов дорожной инфраструктуры. Заготовили все необходимые материалы, завершены необходимые подготовительные работы.
В ближайшие дни ожидается повышение среднесуточных температур, что может привести к резкому поднятию вод в реках. Стихия может нарушить транспортное сообщение между населенными пунктами, отмечают в региональном Минстройтрансе.
Сотрудники дорожно-строительного управлений работают в режиме повышенной готовности. Получить актуальную информацию о состоянии проезда по дорогам региона можно в круглосуточных диспетчерских службах:
- КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 36-31-69; 8-800-222-3169
- ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59
- ЦУКС МЧС: +7 (3852) 20-26-10
- УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86
Фото: Минстройтранс Алтайского края
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Дмитрий
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Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
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галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
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Татьяна
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Gang
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