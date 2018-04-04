В Алтайском крае готовятся к новым подтоплениям дорог и мостов

mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 11:45

В Алтайском крае готовятся к новым подтоплениям дорог и мостов

В Алтайском крае готовятся к новым подтоплениям дорог и мостов

Дорожники Алтайского края готовятся к новым возможным подтоплениям объектов дорожной инфраструктуры. Заготовили все необходимые материалы, завершены необходимые подготовительные работы.

В ближайшие дни ожидается повышение среднесуточных температур, что может привести к резкому поднятию вод в реках. Стихия может нарушить транспортное сообщение между населенными пунктами, отмечают в региональном Минстройтрансе.

Сотрудники дорожно-строительного управлений работают в режиме повышенной готовности. Получить актуальную информацию о состоянии проезда по дорогам региона можно в круглосуточных диспетчерских службах:

  • КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 36-31-69; 8-800-222-3169
  • ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59
  • ЦУКС МЧС: +7 (3852) 20-26-10
  • УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86

Фото: Минстройтранс Алтайского края

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 11:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

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