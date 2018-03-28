В Алтайском крае начала работать «горячая линия» по вопросам паводка

Позвонить на телефон горячей линии или на телефон доверия и узнать всю самую актуальную информацию, связанную с прохождением паводка, может теперь любой житель Алтайского края.

Для этого в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю круглосуточно работает телефон горячей линии — (3852) 20-25-86. Телефон доверия: (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России прежний 101.

Специалисты дадут позвонившим исчерпывающую информацию о подтоплении либо его угрозе, получить квалифицированную консультацию.

На всей территории Алтайского края продолжает действовать режим ЧС. Особенно сложной остается ситуация в 12 районах.

В задачи ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю входит организация мониторинга обстановки, обеспечение контроля выполнения мер по предупреждению развития чрезвычайной ситуации и др.