В Алтайском крае начала работать «горячая линия» по вопросам паводка

Позвонить на телефон горячей линии или на телефон доверия и узнать всю самую актуальную информацию, связанную с прохождением паводка, может теперь любой житель Алтайского края.
Для этого в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю круглосуточно работает телефон горячей линии — (3852) 20-25-86. Телефон доверия: (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России прежний 101.
Специалисты дадут позвонившим исчерпывающую информацию о подтоплении либо его угрозе, получить квалифицированную консультацию.
На всей территории Алтайского края продолжает действовать режим ЧС. Особенно сложной остается ситуация в 12 районах.
В задачи ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю входит организация мониторинга обстановки, обеспечение контроля выполнения мер по предупреждению развития чрезвычайной ситуации и др.
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Дмитрий
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Николай
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галина
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Татьяна
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Gang
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