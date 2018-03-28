В Алтайском крае начала работать «горячая линия» по вопросам паводка

mavit
Автор: mavit Март 28, 2018 17:45

В Алтайском крае начала работать «горячая линия» по вопросам паводка

В Алтайском крае начала работать «горячая линия» по вопросам паводка

Позвонить на телефон горячей линии или на телефон доверия и узнать всю самую актуальную информацию, связанную с прохождением паводка, может теперь любой житель Алтайского края.

Для этого в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю круглосуточно работает телефон горячей линии — (3852) 20-25-86. Телефон доверия: (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России прежний 101.

Специалисты дадут позвонившим исчерпывающую информацию о подтоплении либо его угрозе, получить квалифицированную консультацию. 

На всей территории Алтайского края продолжает действовать режим ЧС. Особенно сложной остается ситуация в 12 районах.

В задачи ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю входит организация мониторинга обстановки, обеспечение контроля выполнения мер по предупреждению развития чрезвычайной ситуации и др.

 

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mavit
Автор: mavit Март 28, 2018 17:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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