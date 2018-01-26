В Алтайском крае открылась «Творческая мастерская эстрадной авторской песни»

Проект «Творческая мастерская эстрадной авторской песни «Шире круг» стартовал в Краевом дворце молодежи в Барнауле. Занятия будут проходить бесплатно. Участниками проекта смогут стать подростки, находящиеся в затруднительном финансовом положении.
Реализует проект Алтайская краевая общественная молодежная творческая организация «Браво», получившая грант Президента РФ. В течение года педагоги будут заниматься с подростками, детьми и студентами из краевой столицы и ближайших районов. Им будут преподавать вокал, основы композиторской деятельности, хореографию, игру на музыкальных инструментах.
Заключительным мероприятием проекта станет первый краевой фестиваль эстрадной авторской песни «Шире круг». На нем выступят ребята, которые получили помощь в творческой лаборатории, сообщает пресс-служба губернатора.
Творческая мастерская находится в Краевом дворце молодежи по ул. Юрина, 204в.
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