В Алтайском крае придумали уникальную шкатулку

mavit
Автор: mavit Январь 11, 2018 11:45

В Алтайском крае придумали уникальную шкатулку

В Алтайском крае придумали уникальную шкатулку

"Шкатулка сокровищ Тигирека" появилась у сотрудников государственного природного Тигирекского заповедника, расположенного в Алтайском крае. По информации официального сайта региона, это уникальное пособие, благодаря которому работа с разными группами населения станет гораздо эффективнее.

"Шкатулка" позволит в интересной форме познакомиться с тем разнообразием ландшафтов, причудливыми скалами, эталонными лесами, редкими растениями, птицами и зверями, которые обитают в заповеднике. Экскурсанты "услышат" чистую искрящуюся воду Ини, Чарыша, Алея, узнают, как много веков назад в горах добывали драгоценные и поделочные камни.

Интерактивная разработка «Шкатулка сокровищ Тигирека» и ее воплощение в жизнь удались благодаря барнаульской мастерице Инне Зуевой.  С виду это деревянная шкатулка с образцами пород и минералов, фотографиями животных и ландшафтов, неувядающими цветами и ягодами из полимерной глины. Они воспроизведены так точно, что не отличаются от живых.

Даже крышка шкатулки — макет части Тигирекского хребта с главными вершинами (горами Черной и Разработной), текущими с них реками (Черной, Большим и Малым Тигиреками). Главный кордон заповедника, находящийся в поселке Тигирек под горой Чайной, обозначен красным домиком. Уникальный памятник природы «Разрез силура Тигирек» также легко узнается здесь.

Фото: пресс-служба заповедника

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mavit
Автор: mavit Январь 11, 2018 11:45
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