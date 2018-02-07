Репетиции к Сретенскому балу, который традиционно будет приурочен к всемирному Дню православной молодежи, начали в барнаульском храмовом комплексе апостола и евангелиста Иоанна-Богослова. По инициативе участников молодежного объединения «Свет», такое мероприятие проходит уже третий год, а общероссийской традиции Сретенских балов 15 лет. В Барнауле Сретенский бал состоится 17 февраля.

Участие в мероприятии может принять любая пара – репетиции с профессиональным хореографом помогут выглядеть достойно даже тем, кто только начал свой танцевальный путь. Главное условие Сретенского бала – длинное платье для дам и строгий костюм для мужчин. На балу исполняют танцы 17-19 веков – вальс, падекатр, регтайм, польку, а также проведут для зрителей интересные конкурсы на знание истории танца и расскажут об основах бального этикета.

Сретенский бал ежегодно проводится в России в честь Дня православной молодежи, который отмечается 15 февраля. Также в этот день верующие празднуют день Сретения Господня. Например, в 2017 году участие в мероприятии приняли более 20 человек — представители других православных молодежных объединений Барнаула и просто те, кто любит танцевать.

Справка

Всемирный день православной молодежи отмечается именно 15 февраля с 1953 года. Утверждению праздника предшествовало проведение первой генеральной ассамблеи Всемирного православного молодежного движения "Синдесмос" (это крупнейшая и старейшая в мире православная молодежная организация она объединяет 126 молодежных организаций в 46 странах). В России только в 2002 году Патриарх Алексий II выпустил положение об учреждении Российского дня православной молодежи. Его особенностью изначально стало проведение Сретенского бала в разных регионах России.

Фото: Барнаульская епархия

Стрыгина

Мария

В Барнауле 17 февраля пройдет Сретенский бал

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