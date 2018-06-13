В Барнауле более 60 человек научились танцевать прямо на улице

Мастер-класс в преддверии театрализованного представления «Ночной бал» прошел в Барнауле 7 июня.
На пешеходной зоне улицы Мало-Тобольская собрались более 60 горожан и гостей краевой столицы, чтобы освоить азы хореографического искусства, сообщает пресс-центр городской администрации.
Обучали несложным танцам XIX века потенциальных участников «Ночного бала» мастера из студии старинного танца.
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Иван
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Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?Читать статью
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