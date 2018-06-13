В Барнауле более 60 человек научились танцевать прямо на улице

mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2018 17:46

В Барнауле более 60 человек научились танцевать прямо на улице

В Барнауле более 60 человек научились танцевать прямо на улице

Мастер-класс в преддверии театрализованного представления «Ночной бал» прошел в Барнауле 7 июня.

На пешеходной зоне улицы Мало-Тобольская собрались более 60 горожан и гостей краевой столицы, чтобы освоить азы хореографического искусства, сообщает пресс-центр городской администрации.

Обучали несложным танцам XIX века потенциальных участников «Ночного бала» мастера из студии старинного танца.

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 13, 2018 17:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Иван

    Иван

    Супер)

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    подобное притягивает подобное. Мы были в музее и все остались в восторге.

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии