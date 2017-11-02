В Барнауле открывается выставка работ Алексея Югаткина





Сегодня, 27 октября, в Барнауле открывается выставка работ Алексея Александровича Югаткина (1926 – 2001). В экспозиции – его лучшие акварели из фондов Художественного музея и мастерской, а также этюды маслом.

Тональный камертон

«Посетители заранее стали спрашивать, действительно ли у нас готовится выставка Югаткина, – говорит нам куратор Оксана Сидорова. – Несмотря на то, что художник ушел из жизни 16 лет назад, многие его помнят, любят и очень ждут новой встречи с его работами».

В этом нет ничего странного. Например, Барнаул 70 – 80-х годов у многих давно ассоциируется с его произведениями, такими как «Октябрьская площадь» (1980), «Старый Барнаул» (1979) или «Проспект Ленина после дождя» (1978). Работы эти часто экспонировались и печатались. А последняя, как признаются в музее, у многих сотрудников стала заставкой на экране компьютера.

– Акварелью все работают по-разному, – говорит Оксана Сидорова. – Можно наслаивать цвет, тогда он получается плотный, звучный. А Югаткин писал всегда в один слой по белой или светлой тонированной бумаге. Его акварель – тонкая, изысканная, полупрозрачная. Светлый фон, просвечивающий сквозь красочный слой, собирает образ воедино и служит таким тональным камертоном. И если мы будем смотреть на образы города, они тоже сдержанные. Каким был и сам художник.

Художник и солдат

Алексей Югаткин родился в 1926 году в крестьянской семье в деревне Новоселки Ярославской губернии. По свидетельству родственников, он увлекся рисованием еще до школы, причем родители относились к этому с пониманием. Есть воспоминания сестры художника Тамары Александровны: «Я помню мамины слова: «Леша, если ты родился с этим призванием, мы довольны. Учись, а чем можем, тем поможем».

В Ярославском художественном училище Алексей Югаткин проучился совсем недолго. Сдав экзамены за первый курс, в семнадцать с половиной лет он был призван в армию. Воевал в составе 72-й бригады 10-го механизированного корпуса 1-го Дальневосточного фронта, участвовал в боях за маньчжурский город Гирин, во взятии корейского Пхеньяна, был ранен и контужен. Награжден медалью «За победу над Японией». Только в 1946 году после демобилизации он вернулся в Ярославль и восстановился в училище. А его педагогами там стали ученики Дейнеки, Герасимова, Фаворского и Петрова-Водкина.

Искусствоведы говорят: за художником стоит действительно крепкая школа русского реалистического пейзажа. Отсюда и название новой экспозиции: «Алексей Югаткин – русский художник» – так он определял себя сам. Мастер с осторожностью относился к всевозможным «измам» в искусстве, продолжая реалистические традиции.

После учебы он по распределению попал в Красноярск, где преподавал рисование в педагогическом училище, встретил свою супругу Евгению Самсоновну и создал как минимум одну заметную и замеченную работу – пейзаж «Берег Енисея». Затем вернулся в Ярославль, но там было непросто получить заказы. И тогда с художником Петром Кортиковым они обратились с просьбой направить их на Алтай, где в те годы только что было создано региональное отделение Художественного фонда СССР. С 1954 года Югаткин живет в Барнауле.

Техника с характером

Более четверти века Алексей Александрович проработал в Худфонде, занимаясь всевозможной оформительской работой. А в свободное время ездил на этюды. Оксана Сидорова показывает нам эти совсем маленькие работы маслом, пока еще разложенные на полу выставочного зала. Художнику они служили своего рода записной книжкой, акварелью он работал уже в мастерской. «Акварель – техника с характером, которая совершенно не терпит исправлений и требует строгой дисциплины и точной руки», – говорит куратор.

В противоположность акварельным пейзажам этюды Югаткина плотные, яркие. В силу маленького формата они кажутся очень подробными, концентрированными. Но в готовых акварельных работах эта подробность была ему, кажется, чужда. Узнаваемость пейзажа достигалась какими-то другими способами. В пример можно привести даже работы на производственную тему, созданные в поездке на «Коксохим» в середине 80-х (в творческие командировки на предприятие тогда ездили многие ведущие живописцы и графики алтайского Союза художников).

– Со слов сына художника Евгения Югаткина, Алексея Александровича тогда поразили мощь механизмов, груды земли, котлован, на дне которого, как муравьи, копошились люди. В наших фондах есть работа, изображающая именно этот котлован, – говорит Оксана Владимировна. И вспоминает, как увидела в мастерской и захотела приобрести другую его работу, нежный пейзаж, на котором было что-то вроде розовато-светло-зеленого маяка. Когда же она спросила сына художника, что на нем изображено, тот ответил: «А это «Коксохим».

На новой выставке обещают показать виды Барнаула и Ярославля, портрет и даже жанровую работу, посвященную войне. Одних только масляных этюдов больше 30. К сожалению, мы не увидим знаковой акварели «Октябрьская площадь», но причина вполне обнадеживающая: этот лист будет включен в постоянную экспозицию музея, которая развернется уже в новом здании, и сейчас он срочно отправлен в Москву на реставрацию. Зато многие произведения из семейной коллекции посетители Художественного музея увидят впервые.