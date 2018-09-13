В Барнауле отремонтируют Дворец культуры на Антона Петрова

Фото Сергей БАШЛЫЧЕВ
Дворец культуры Барнаула на ул. Антона Петрова, 146а капитально отремонтируют. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 31,2 млн рублей.
Завершить ремонт подрядчик должен будет, по контракту, до 1 декабря 2018 года. Площадь ремонтируемых помещений составит 880 кв. метров. Рабочие должны привести в порядок тамбур главного вестибюля, гардероб, малый вестибюль, двухместное фойе, также заменить ограждение балкона.
Кроме того, подрядная организация займется устройством санузлов для посетителей, буфета на втором этаже на 40 посадочных мест. Одно из помещений второго этажа отремонтируют под комнату отдыха с санузлом.
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