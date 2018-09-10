В Барнауле показали спектакли в режиме нон-стоп

В честь начала нового учебного года в Молодежном театре Алтая провели настоящий театральный марафон. За один день здесь показали сразу пять спектаклей, рассчитанных на разную целевую аудиторию.
В МТА рассказали, что для младших школьников специально подготовили два спектакля «Муми-Тролль и шляпа волшебника», а для старшеклассников — «Охота жить» по рассказам Василия Шукшина.
Участие в театральном поздравлении школьников приняли и воспитанники Школы-студии МТА. Они удивили своих сверстников в один день показом двух спектаклей «Собаки тоже плачут» по повести К. Сергиенко. Эта постановка еще в прошлом сезоне вошла в репертуар и очень нравится юным зрителям.
В сентябре школьники и студенты пошли учиться, а в молодежном театре открылся 61-й сезон.
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