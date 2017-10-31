В Барнауле премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа

Премьера фильма «Матильда» началась 26 октября сразу в семи кинотеатрах Барнаула. Заранее на сеансы, в зависимости от времени, было продано от одного до десяти билетов. В некоторых кинозалах, как сообщили читатели «АП», билеты в первый ряд по каким-то причинам не продавали.

Первыми в широком прокате «Матильду» увидели жители Дальнего Востока. Судя по сообщениям местных СМИ, там тоже особого ажиотажа премьера нашумевшего фильма Алексея Учителя не вызвала. Например, в киноцентр «Лимонад» на утренний показ пришли два зрителя.

Никаких инцидентов у киноцентра накануне премьеры не было. У входа в зал стояли двое мужчин, которые просто проверили билеты и посчитали двоих зрителей. В Барнауле тоже применения особых мер безопасности и каких-то протестных акций не ожидается.

Возможно, массово алтайские зрители пойдут на «Матильду» вечером или в выходные дни.

Напомним, тема фильма «Матильда» об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской стала популярна задолго до выхода в прокат, потому что депутат Госдумы Наталья Поклонская начала писать в разные инстанции жалобы, что кинолента оскорбляет чувства верующих. Обсуждение достигло широких масштабов, дискуссии продолжаются до сих пор.

Мария Стрыгина