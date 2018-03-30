В Барнауле прошел конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах



Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском государственном музыкальном колледже прошел межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах. Почему многие любят конкурсы, проходящие годами-десятилетиями? Потому что на протяжении лет можно увидеть, как рождается талант, как растет и достигает своего пика… Наш межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах всего лишь второй по счету (первый проходил в 2015-м). Но уже и сейчас можно подвести предварительные итоги.

Главный из них – духовая музыка возвращается! В кулуарах участники и гости конкурса вспоминали времена, когда при каждом заводе и Дворце культуры был свой духовой оркестр, который на праздниках возглавлял колонны демонстрантов. И вот они возвращаются – любимые инструменты…

Если первый конкурс явил миру молодого педагога ДМШ № 5, выпускника музколледжа Максима Дударева и совсем юную звездочку, его ученицу Яну Турбину, то второй межрегиональный показал: позиции закреплены! Подросшая Яна вновь блистала, а ее педагог позже, в финале конкурса, собрал массу наград – что называется, за себя и за того парня, за своих учеников.

Не одна новая звездочка появилась на небосклоне конкурса. Знакомьтесь: Марк Ходус, ударные, ДМШ Алтайского государственного музколледжа (преподаватель – Ю. Захаров). Ему 10 лет, и уже полжизни он играет на барабанах. Даже больше, чем полжизни, если за ударные установки принять домашнюю утварь. Быть может, оттого он так уверен и на сцене, и в беседе с журналистом.

– Это мой первый конкурс и первое интервью, – улыбается Марк. – На сцене я играл на ксилофоне, потом на барабанах. Чтобы записали на барабаны, попросил родителей, когда мне было 5 лет…

– До того по тарелкам-кастрюлям стучал?

– Да! В своем доме живем, соседям не мешал.

– Кем ты хочешь стать?

– Виртуозом-барабанщиком! Хочу гастролировать по всему миру. Мне нравится Майкл Портной (Майкл Стивен Портной – один из лучших барабанщиков современности. – Авт.). Я часто смотрю выступления Майкла и пытаюсь повторять его фишки.

– Как давно ты занимаешься?

– Уже четвертый год в день по часу-два (и в выходные тоже). У меня еще и тренировки – занимаюсь тхеквондо, поэтому возможности небольшие.

– У вас музыкальная семья?

– Два брата младших и сестра старшая – они спорт­смены. Папа и мама раньше занимались музыкой, но не получилось у них.

– А у тебя получится?

– Мне кажется, да!

Гостья из Республики Алтай Наталья Созинцева очень переживала за своего сына-саксофониста и после конкурса: жалела, что ему не удалось побывать на «круглом столе», послушать советы мудрых мэтров. Но в это время ее сын Арсений уже вернулся на малую родину – ему нужно было репетировать с Государственным оркестром.

– Что для вашей семьи творчество? – спросила я Наталью.

– По-моему, для нас это жизнь. Потому что я работаю заведующей клубом маленького села в Республике Алтай. Мы ходим и по домам, поздравляем всех бабушек и дедушек с праздниками. Обязательно Арсений играет для односельчан. На занятия с педагогом ездим мы в Майму… Старшая дочь мечтает стать врачом, маленькая пытается играть на флейте. Арсению сейчас 12, я надеюсь, он свяжет с музыкой свою жизнь.

* * *

Вы, может быть, удивитесь, но подобные конкурсы помимо удовольствия от выступлений юных участников дают и что-то еще. Даже людям, профессионально не занимающимся музыкой. Да, гости могут насладиться на открытии мероприятия выступлением профессионального духового оркестра, услышать фееричное соло Анатолия Тренкеншу или Юрия Черноусова. Но как много дают даже случайные встречи и разговоры в кулуарах, репетиции и, конечно же, «круглый стол». А с прошлого конкурса помнится мастер-класс Тренкеншу…

О чем в этот раз говорил председатель жюри заслуженный работник культуры РФ Анатолий Тренкеншу? О необходимости союза с концертмейстером, о критериях сложности программы, о необходимости полутонов и интонации:

– Пусть сыграна пьеса с помарками, но было все стройно, форма соблюдена, имелся ансамбль. А ведь бывает, когда берут сложную пьесу лишь по принципу «падать, так с большого коня». Играют – а нет ни музыки, ни строя, ни ансамбля…

Или еще бывает так: ребенок выучил, сыграл пьесу – но самого главного-то и нет! Нет стиля, нет характера. А ведь ученик работал. Значит, виноват педагог!

Заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Клименко на «круглом столе» отметил, что количество участников конкурса увеличилось, география расширилась. В Барнауле, по его словам, образовалось немало мощных центров, где можно получить консультации специалистов нужного профиля, например, в ДМШ № 1, 3, 5, 8. Он высказал пожелание юным музыкантам выступить когда-нибудь вместе с Барнаульским духовым оркестром на большой сцене.

ТИРСКАЯ

Светлана

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