В Барнауле прошел Ползуновский бал. Фоторепортаж

mavit
Автор: mavit Март 19, 2018 17:45

В Барнауле прошел Ползуновский бал. Фоторепортаж

В Барнауле прошел Ползуновский бал. Фоторепортаж
Фото Андрей КАСПРИШИН
В Барнауле прошел Ползуновский бал. Фоторепортаж

В Барнауле прошел Ползуновский бал. Фоторепортаж

В Барнауле прошел Ползуновский бал. Фоторепортаж

13 марта в Барнауле прошло необычное театрализованное представление, в котором приняли участие студенты Алтайского государственного технического университета. Девушки в шикарных пышных платьях и парни в черных фраках на время окунулись в атмосферу XVIII-XIX веков. Они кружились в вальсе, танцевали полонез и польку.

— Это очень увлекательный процесс и помогает раскрыться людям с новых сторон. Например, я раньше стеснялся пригласить девушку на медленный танец, чувствовал себя скованно, думал, что не так двигаюсь. После репетиций к балу ситуация поменялась. Теперь не просто уверен в себе, но и получаю удовольствие, вальсируя с обворожительной партнершей, — говорит участник Петр Хаустов.

Напомним, Ползуновский бал в Барнауле проводят второй раз. В прошлого году мероприятие посвятили юбилею технического вуза, в нынешнем – дню рождения великого русского изобретателя Ивана Ползунова. Сегодня, 14 марта, ему исполняется 290 лет. Студентов предварительно обучали в студии старинного танца «Северная сторона».

На информационном портале «Алтайская правда» опубликован фоторепортаж с Ползуновского бала. Смотрите, как это было.

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ЗЕЛЕНОВА
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Автор: mavit Март 19, 2018 17:45
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