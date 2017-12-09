В Барнауле стартует краевой конкурс вокалистов «Золотая нота»

Сегодня, 7 декабря, во Дворце культуры города Барнаула стартует XIX открытый краевой конкурс вокалистов «Золотая нота».

Ежегодно в нем участвуют более 500 вокалистов от 5 до 30 лет из городов и районов Алтайского края, а также Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Томска и Красноярска. Многие участники и победители прошлых конкурсов впоследствии связали свою жизнь с музыкой, как, например, солист Мос­концерта Александр Гладков, обладатель премии «Золотая маска», солист Ростовского музыкального театра Дмитрий Аверин или участники известных коллективов Кристина Геворгян, Ирина Болотина, Евгения Оханова, Игорь Бекетов и многие другие.

В составе жюри этого года – лауреаты «Золотой маски», представители творческих вузов и ведущих музыкальных театров Сибири. Участники будут состязаться в трех номинациях – эстрадное исполнительство, классический вокал и народное пение. Обладатели главных наград конкурса – титулов мистера и мисс «Золотая нота-2017» будут определены 10 декабря на итоговом выступлении, которое состоится в концертном зале «Сибирь».

В программу конкурса также входят мастер-классы по жанровым направлениям и лекция модельера о тенденциях в сценическом костюме.