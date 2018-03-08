В Барнауле вспомнят известных литераторов региона

mavit
Автор: mavit Март 8, 2018 11:45

В Барнауле вспомнят известных литераторов региона

В Барнауле вспомнят известных литераторов региона

В алтайской краевой научной библиотеке им. В.Я. Шишкова состоится презентация книги Владимира Коржова «А память священна…»: очерки и статьи о литераторах. Воспоминания». Это мероприятие пройдет в рамках  фестиваля «Издано на Алтае», посвященного 130-летию главной библиотеки Алтайского края.

Как рассказали в библиотеке, героями книги местного автора стали  основатель Литературного фонда России Егор Ковалевский, автор первого детективного романа об Алтае Леонид Блюммер, ученый и писатель Владимир Обручев, поэты Петр Казанский, Александр Пиотровский. Вторая часть книги посвящена друзьям самого Владимира Коржова по литературному цеху: Марку Юдалевичу, Геннадию Панову, Николаю Черкасову, Владимиру Свинцову, Владимиру Казакову.

Справка

Владимир Михайлович Коржов родился 26 декабря 1947 года в Барнауле. Учился на историко-филологическом факультете Алтайского государственного университета. С 1965 года Владимир Коржов занимался в литературных объединениях при краевых газетах «Алтайская правда» и «Молодежь Алтая», а с 1977 года в литературной студии при Алтайской краевой писательской организации. Первая подборка стихов вышла в газете «Молодежь Алтая» в 1966 году. В 2005 году стал лауреатом премии имени Н.Черкасова за книгу «Листая лоцманскую карту». Победитель  конкурса Центральной библиотечной системы (ЦБС) «Золотая строка» в номинации «художественная проза». С января 2006 года Владимир Михайлович Коржов работает главным специалистом в Алтайской краевой писательской организации.

 

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mavit
Автор: mavit Март 8, 2018 11:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

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