В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

mavit
Автор: mavit Февраль 11, 2018 17:46

В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»
Фото Евгений НАЛИМОВ
В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

Несколько минут назад на лыжной базе «Стройгаз» завершились 74-е лыжные эстафеты на призы «АП». Всего призы газеты в этот солнечный зимний день оспаривали около 850 спортсменов из более 220 команд.

В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

Самым зрелищным стал мужской забег, в котором состязались 56 эстафетных квартетов. Основная конкуренция развернулась между коллективом «Динамо» и Барнаульским юридическим институтом. Украшением спортивного праздника стала финишная борьба между лидером «Динамо» Александром Цюжетом и курсантом БЮИ Святославом Марковым. Дуэль получилась настолько неуступчивой, что Марков, допустивший контакт с Цюжетом, рухнул за несколько метров до финиша. Тем не менее, команда из БЮИ заняла первое место среди вузов, опередив в очередной раз вечных конкурентов – студентов Алтайского педуниверситета. На третьем месте финишировали студенты технического университета.

В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

Напряжённая борьба развернулась и в женской эстафете, где победу в абсолютке одержал «Буревестник». В номинации «вузы» первенствовали студентки АлтГПУ. Лидировавшие на протяжении большей части гонки девушки из первой команды АлтГУ довольствовались «серебром», вторая команда АлтГУ – «бронзой».

В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

В детской эстафете обошлось без сенсаций: и среди юношей, и среди девушек в отстутствии серьёзной конкуренции (прежние фавориты, видимо, выступали на олимпиаде городов Алтая в Белокурихе) победу праздновали воспитанники ДЮСШ Первомайского района. Среди сельских школ доминировали команды из Ракитов Михайловского района. Среди городских лучшими были учащиеся 76-й барнаульской школы.

Репортаж об эстафетах читайте в «Алтайской правде» в среду, 14 февраля.

Победителей соревнований ждут призы и подарки от спонсоров и газеты «Алтайская правда»

В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

Посмотреть все фотографии

 
ЛИМАНСКИЙ
ЕвгенийВ Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»

Определились первые победители эстафеты на призы «АП»

Сегодня будет дан старт лыжным эстафетам на призы газеты «Алтайская правда»

Посмотреть все материалы автора

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 11, 2018 17:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии