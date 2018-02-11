В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»
Фото Евгений НАЛИМОВ
Несколько минут назад на лыжной базе «Стройгаз» завершились 74-е лыжные эстафеты на призы «АП». Всего призы газеты в этот солнечный зимний день оспаривали около 850 спортсменов из более 220 команд.
Самым зрелищным стал мужской забег, в котором состязались 56 эстафетных квартетов. Основная конкуренция развернулась между коллективом «Динамо» и Барнаульским юридическим институтом. Украшением спортивного праздника стала финишная борьба между лидером «Динамо» Александром Цюжетом и курсантом БЮИ Святославом Марковым. Дуэль получилась настолько неуступчивой, что Марков, допустивший контакт с Цюжетом, рухнул за несколько метров до финиша. Тем не менее, команда из БЮИ заняла первое место среди вузов, опередив в очередной раз вечных конкурентов – студентов Алтайского педуниверситета. На третьем месте финишировали студенты технического университета.
Напряжённая борьба развернулась и в женской эстафете, где победу в абсолютке одержал «Буревестник». В номинации «вузы» первенствовали студентки АлтГПУ. Лидировавшие на протяжении большей части гонки девушки из первой команды АлтГУ довольствовались «серебром», вторая команда АлтГУ – «бронзой».
В детской эстафете обошлось без сенсаций: и среди юношей, и среди девушек в отстутствии серьёзной конкуренции (прежние фавориты, видимо, выступали на олимпиаде городов Алтая в Белокурихе) победу праздновали воспитанники ДЮСШ Первомайского района. Среди сельских школ доминировали команды из Ракитов Михайловского района. Среди городских лучшими были учащиеся 76-й барнаульской школы.
Репортаж об эстафетах читайте в «Алтайской правде» в среду, 14 февраля.
Победителей соревнований ждут призы и подарки от спонсоров и газеты «Алтайская правда»
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ЛИМАНСКИЙ
Евгений
В Барнауле завершились эстафеты на призы газеты «Алтайская правда»
Определились первые победители эстафеты на призы «АП»
Сегодня будет дан старт лыжным эстафетам на призы газеты «Алтайская правда»
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